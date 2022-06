Soto rinde tributo a Avelino Suárez, desaparecido en la mar hace 12 años: "No te olvidamos", dicen sus amigos

El pescador sotobarquense Avelino Suárez tenía 40 años cuando el mar se lo tragó a la altura de Punta Austera, en las inmediaciones de la Concha de Artedo. Era el año 2010. Su familia nunca recuperó el cuerpo. Ayer sus amigos y familiares, en la imagen, le rindieron tributo en Soto, a los pies de su lancha ubicada en la rotonda principal.

Y le leyeron la siguiente carta:

"Querido amigo Avelino,

Un año más nos juntamos aquí unos cuantos amigos tuyos para homenajearte y decirte que no te olvidamos. Y es que la huella que dejaste en cada uno de nosotros no somos capaces de borrarla. Necesitamos recordarte a ti y también tus muchos compañeros que abandonaron este mundo estando a la mar. No podemos decirte muchas más cosas de las que ya te hemos dicho durante estos 12 años de ausencia, pero ya sabes, nos cuesta asumir que no estás entre nosotros, y de alguna manera nos presta compartir contigo este ratín todos los años. Creemos o suponemos que estás en el Cielo, así que nos gustaría que nos hicieses el favor de interceder por los que todavía estamos en este valle de lágrimas, y así poder ver la vida con alegría y esperanza en estos tiempos difíciles que estamos pasando . Y es que desde que empezó la maldita pandemia fueron ya muchos vecinos de Soto a hacerte compañía al Cielo. Llevamos ya un tiempo despidiéndonos de muchos amigos y familiares. En enero nos dejó Javi, con el que tuviste varias vivencias y casi siempre divertidas. Dales a todos un abrazo enorme de nuestra parte.

Nos despedimos de ti con una oración a la Virgen del Carmen, con la cual queremos también acordarnos de todos los marineros que como tú dejaron su vida en la mar".