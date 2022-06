Vaquero ve en el cristianismo, el humanismo y la democracia “valores irrenunciables”

“Como católicos consecuentes con nuestros valores deberíamos esforzarnos en hallar un camino de esperanza a los problemas de hoy”. Para llevar a cabo esta misión José Manuel Vaquero, que fue director general de LA NUEVA ESPAÑA, propuso ayer que “en vez de desanimarnos, tenemos que buscar soluciones con nuestros valores irrenunciables que son el cristianismo, el humanismo y la democracia liberal”. Todo esto lo dijo ayer durante la lectura del pregón de las celebraciones de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de Salinas. El cura de Salinas, Agustín González Morera, subrayó precisamente estas últimas palabras de Vaquero cuando le tocó despedir la ceremonia. “Esos valores son clave para nuestro porvenir”, dijo.

Cuando Vaquero terminó la lectura de su pregón, Juan García, el hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, leyó el acta que certifica el nombramiento del pregonero como cofrade honor del Carmen. La “labor como periodista en defensa de la verdad y la libertad de información en Asturias y sus amor y devoción a la virgen del Carmen” fueron los motivos que adujeron los responsables de la celebración de la patrona de Salinas para el nombramiento.

Vaquero, en su pregón, analizó la actualidad internacional, se centró en el estallido de la guerra de Ucrania, habló del negocio de la comunicación y terminó señalando sus vínculos personales con Salinas. “Llevo más de un cuarto de siglo disfrutando del verano en Salinas. He recorrido muchas veces su maravillosa playa, entre La Peñona y San Juan, he disfrutado de inolvidables y encendidas despedidas del sol en un horizonte cantábrico mágico, he podido dormir plácidamente con el arrullo del mar”. Y recalcó: “Mi familia, mis amigos. Todos somos felices aquí”.

Destacó en su intervención a los componentes de la Cofradía del Carmen que sirvieron ayer anfitriones: “Estos jóvenes que quieren formar parte de una iglesia a la altura de su tiempo, defensora sin complejos de los valores cristianos, más comprometida con las necesidades reales de la sociedad y con los más débiles, son el gran tesoro que desde Salinas alumbra un mañana prometedor”.

También analizó la veneración que tiene Salinas por el Carmen: “Viene de lejos. En el siglo XVII Salinas apenas tenía media docena de habitantes, pero la llegada a Arnao en 1853 de la Real Compañía Asturiana de Minas atrajo a nuevos pobladores y supuso el descubrimiento de una de sus joyas más valiosas: una playa excepcional en Asturias por su belleza, llanura y extensión, al lado de dunas y pinares en un paraje natural difícil de igualar”. Y añadió: “Los vecinos de Salinas pelearon con un empeño encomiable primero por tener una parroquia propia y después, por lograr la declaración de la Virgen del Carmen como su patrona. Los dos objetivos han sido plenamente logrados por una comunidad muy viva y de un envidiable dinamismo, que afronta con coraje la dureza de los momentos que nos toca vivir”.

José Manuel Vaquero fue muy crítico con la situación política actual, pero lo hizo, según explicó, para “ayudar a recordar a la patrona de Salinas en medio de la tormenta”. En este sentido dijo, por ejemplo, que “un exceso de optimismo nos había conducido al fin de la historia y a la victoria de la democracia liberal, pero la historia ha vuelto con sus implacables consecuencias”. Achacó a Occidente “cierta arrogancia al despreciar a un imperio derrotado” [por Rusia]. Aseguró, de hecho, que también “le faltó humildad, previsión y también ejemplaridad”. Y añadió: “Pero está claro que el único culpable de la criminal agresión a Ucrania es el gobierno dictatorial de Rusia que nos ha puesto al borde de una nueva guerra mundial”. Aseguró que Occidente pregona enfrentarse de manera decidida con el agresor “mientras le financiamos la invasión comprándole, directa o indirectamente, gas y petróleo”.