“Burning”, “Dixebra”, “Muñeco Vudú” y “Crudo” actuarán en La Mar de Ruido

La actividad musical veraniega vuelve a la normalidad tras dos años de restricciones pandémicas. Eso significa que el rock volverá a sonar con toda su potencia en el festival La Mar de Ruido que será, como manda la tradición, en el parque del Muelle después de que las dos últimas ediciones se desarrollará en la pista de La Exposición. Esa normalidad implica además que el festival contará con dos jornadas intensas de rock nacional, con varias bandas por cada noche. Por el momento, ya hay algunos grupos que han confirmado su presencia en la próxima edición que será el 13 y el 14 de agosto. “Burning” participará como uno d ellos cabezas de cartel en la XVIII edición de La Mar de Ruido. La veterana formación madrileña con Johnny Cifuentes al frente aprovechará su visita a Avilés para presentar su último trabajo discográfico, “Hagámoslo”, editado en 2021.

Los ovetenses “Muñeco Vudú” también se sumarán a la vuelta de La Mar de Ruido al parque del Muelle. La banda de Ivo Pérez volverá a Avilés tras su exitoso concierto en el Santa Cecilia en marzo de 2019, una cita que los seguidores de la banda aún recuerdan con cariño.

“Dixebra” también hará escala en el Muelle dentro de su extensa gira de celebración de su 35.º aniversario. La banda ha editado recientemente “Ente la niebla”, un libro-disco que da un repaso histórico al movimiento obrero asturiano en diversos momentos del último siglo. Será además el primer concierto de la histórica banda avilesina en la cuidad que les vio nacer el 6 de enero de 1987.

La contundencia más rockera en “La Mar de Ruido” vendrá de la mano de otros avilesinos, de “Crudo”, que también están inmersos de la gira de presentación de su nuevo trabajo, “Negociando el equilibrio”, editado a finales del pasado año.

Con estos mimbres y a falta de más confirmaciones, “La Mar de Ruido” recupera su “normalidad” con dos noches cargadas de rock, con varias bandas y en su emplazamiento ya tradicional, el parque del Muelle, tras su exilio pandémico en la pista de La Exposición de Las Meanas.

“Avilés suena bien” llenará El Parche el 18 de agosto con seis jovenes propuestas musicales

El festival “Avilés Suena Bien” nació en el año 2017 promovido por la concejalía de Juventud dentro del programa de la Semana Grande de San Agustín. El objetivo de este festival de pequeño formato es dar voz a los artistas más jóvenes de la ciudad. La edición de este año será el próximo 18 de agosto y contará con, al menos, seis agrupaciones musicales, entre las que destaca “Tribute against the machine”, una banda tributo a “Rage Against the Machine”, que volvió a reunirse el pasado año en el Focart tras más de una década de su última actuación. Esta banda será la encargada de cerrar la próxima edición del “Avilés Suena Bien”. El programa de conciertos prevé comenzar a partir de las 18.00 horas en El Parche. La organización del festival “Avilés suena bien” ha colgado en las últimas semanas algunas de las actuaciones previstas esa tarde en la red social Facebook. A falta de la confirmación de más nombres, han confirmado su presencia en el festival “Sonder”, “Luzon”, “Balas perdidas”, “Dellastrada” y “Morejón”. El servicio de Juventud defiende que el “Avilés suena bien” es “un festival en el que la variedad musical es la tónica”. En líneas generales, los grupos y solistas manejan estilos que van desde el hip hop al heavy metal, del rap al punk rock, el pop o los cantautores, garantizando el disfrute para todos los públicos y mostrando de esa manera la variedad de estilos que tocan los grupos de la ciudad.