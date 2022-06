"Nuestra música genera una atmósfera de felicidad y baile"

La lo López es guitarrista y fundador de la "Fundación Tony Manero", que es la banda encargada de abrir mañana las fiestas de Piedras Blancas .

–Estamos en plena pandemia, ¿Cómo están? –

Estamos contentos de poder hacer los conciertos de despedida con la gente de pie. Nos tendríamos que haber despedido de los escenarios el año pasado que era cuando cumplíamos los 25 años, que es una cifra muy redonda, pero con el coronavirus nos lo replanteamos porque un grupo de baile no puede terminar con la gente sentada. Estamos en ese punto blandito sabiendo que vas a dejar una parte importante de tu vida detrás.

–¿Ya no hay vuelta atrás?

–Así es. Empezamos en el grupo como si fuera una broma, después se convirtió en nuestra vida y nos convertimos en una familia y siempre tuvimos claro que ese era el espíritu de la banda. Y lo terminaremos siendo una familia, como al principio.

–He leído que han definido su música como disco-costumbrismo. ¿Hay algo más antagónico?

–(Ríe) La realidad es que hemos pasado por muchas etapas, hemos vivido la fiesta y devorando la noche a cucharadas pero cuando llegamos a los 35 o 40 años, algunos empezamos a tener críos y nuestras noches eran cambiando pañales o dando Dalsy a nuestros hijos. Entonces no tenía sentido seguir hablando de una noche sin fin cuando nosotros estábamos viviendo más bien el día que la noche. La solución fue integrar nuestro día a día en la música manteniendo nuestro espíritu festivo. La idea es crecer con nuestro público.

–¿Y musicalmente?

–Hemos ido evolucionando también. Rozábamos la superficie de la música disco. Al final, hacemos música disco más sofisticada pero también nuestros directos son muy salvajes porque tenemos mucho de rockeros, es espíritu del show americano, que es lo que hemos mamado.

–¿Qué diría el Tony Manero de "Fiebre del sábado noche" de su banda?

–(Ríe) Cuando empezamos articulamos una historia alrededor de que Tony Manero en los ochenta recogió a los huérfanos de la música disco cuando pasó de moda y los acogió para ayudarles a superar su "discoadicción". Tras 25 años, hemos superado nuestra "discoadicción" y le hemos dado sentido a ese Tony Manero pureta que ha redirigido la vida de sus acólitos.

–Ahora, ¿tendrían que ir a una clínica para desintoxicarse del disco?

–Ya estamos curados de nuestro vicio por la música disco. El futuro no sabemos que nos deparará. Hay algunos miembros de grupos que seguirán en la música. De alguna manera, la semilla que pusimos en 1996, servirá para que nuestra obra siga esparciéndose.

–En este tiempo la música ha cambiado. Ahora triunfa el reggaeton.

–Al final, ha habido cambios muy rápidos en la industria y en su consumo, venimos de escuchar discos enteros y ahora solo canciones. Eso ha marcado la separación entre públicos. Los géneros han evolucionado pero no creo que sea tan diferentes. El punto es la ruptura de las nuevas generaciones respecto al pasado, de golpe todo lo anterior a 2010 parece que no tiene validez. El futuro de la música pasa por estas innovaciones, estos nuevos géneros, de juntarlos con las raíces del pasado para continuar con esa evolución de la música, que ha dado sentido a nuestras vidas. El reggaeton es bienvenido mientras tenga la capacidad para sumar y no para restar.

–Entiendo que no habrá perreo, este viernes.

–A lo mejor igual hay perreo tontuno (Ríe). No nos gusta desacreditar a ningún tipo de música porque sería una cosa absurda, hagas reggaeton, rock o música disco, todos vivimos en España y nos acabamos encontrando en los mismos escenarios. Al final, todos somos trabajadores de la música.

–Hay jóvenes de hace veinte años que critican el reggaeton. ¿Es una crítica a los jóvenes de ahora?

–Total. Ese debate de que la juventud no sabe lo que hace no es nuevo. Parece que el conflicto generacional sea algo atractivo para la gente como si no tuviéramos más que hablar. No hay que criticar a la juventud, hay códigos que no podemos llegar a entender, eso está claro. Los cantantes les hablan a los jóvenes. Nuestra música ya no forma parte del consumo mayoritario, somos periferia consumista, somos la nostalgia, pero ya no es lo que más vende de todo.

–Lo que si habrá en el concierto de Piedras Blancas será baile...

–Nuestra razón de ser es hacer bailar, la música la entendemos como un instrumento de hermanamiento para generar una atmósfera colectiva de felicidad y para hacer bailar y sudar. Y nos hace falta.