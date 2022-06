“La lucha de los trabajadores de Saint-Gobain es la lucha de todos”, señaló el secretario confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT) esta mañana al término de una asamblea celebrada a la puerta de la fábrica y en la que participaron los trabajadores de la multinacional Saint-Gobain Cristalería en huelga para que la dirección retire su expediente de despidos (42 en La Maruca; 51 en Arbós, en la provincia de Tarragona).

"Quieren despedir a personal porque quieren volver a contratar a trabajadores en peores condiciones. Ante esto no sólo las organizaciones sindicales, toda la comarca de Avilés y de Asturias se tiene que plantar”, añadió.

“Estamos ante una empresa que utiliza prácticas viejas, pasadas de moda: no hay razones para esta reducción de plantilla que quieren hacer. Les hemos dado alternativas: les hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de que se pueda hacer una reducción de tiempo de trabajo de toda la plantilla porque seguramente los problemas que tiene la empresa son de carácter temporal, pero no quieren porque abusan de la ley: quieren pasar este mes de negociaciones, el que obliga la ley, para luego aplicar el expediente y, después, que nosotros acudamos a la autoridad judicial. Y, entonces, es cuando el daño ya está hecho, cuando la decisión ya es irreversible poder volver a la situación anterior, aunque determine que el proceso no se podía realizar", explicó

“Por eso quiero volver a señalar que esa parte de la reforma laboral que no se derogó la hay que cambiar: todo lo que tiene que ver con los despidos lo tenemos que cambiar