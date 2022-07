Sialtrónica fabricará a partir de octubre desde Avilés, donde fijará su centro de I+D

Sialtrónica, una empresa de nueva implantación en Avilés dedicada al desarrollo, fabricación e instalación de sistemas de señalización inteligente, estará produciendo desde las naves del parque empresarial Principado de Asturias (PEPA) el próximo octubre. Desde allí saldrán los primeros pedidos ‘made in’ Avilés. Su emplazamiento en la ciudad tiene también repercusión económica, pues realizarán una inversión de más de un millón de euros y en el empleo: superarán los 30 empleos de alta cualificación (ingenieros de Telecomunicación e Informática, fundamentalmente, con especialización en inteligencia artificial) cuando se encuentren funcionando a pleno rendimiento. La compañía ubicará en la ciudad también su centro de I+D, que será la herramienta fundamental para sus patentes en inteligencia artificial, big data y sensorización, aplicables a movilidad urbana, seguridad ferroviaria o delimitación activas de zonas.

La firma, que ya cuenta con una cartera de clientes en los cinco continentes, propone dejar atrás «el modelo antiguo de ciudad» en el que el vehículo era el centro, para dar más protagonismo y seguridad al peatón, como detalló su consejero delegado, José Carlos Ruiz Cuenca. «La gente no mira ya a la altura de los ojos, mira al suelo por el mal uso de los móviles y queremos gestionar un mundo que viene donde los coches autónomos, que van a necesitar comunicarse con otros sistemas para realizar un mapeado de lo que hay a su alrededor, como puede ser un niño con una pelota o una persona mayor que quiere cruzar. La persona es ahora el centro de la seguridad vial», enfatizó Ruiz Cuenca.

El objetivo último de la aplicación de todas estas tecnologías que acercan a la sociedad a las ciudades inteligentes es crear espacios más seguros para los peatones y Avilés, precisamente, donde se ha implantado la compañía, será paradigma de unos dispositivos que en otras ciudades ya han dado como resultado hasta un 90 por ciento de menos siniestralidad. «Queremos ir hacia espacios urbanos más seguros», remarcó el consejero delegado de la empresa.

En su calendario de implantación, el inicio de las obras en las naves del PEPA es «inminente», pues esperan estar «en muy pocas semanas» en las instalaciones. La apertura de la fábrica, avanzó Ruiz, está prevista entre septiembre y octubre. Y en muy poco tiempo, también estarían los 30 empleados de muy alta cualificación. «En 6 o 7 meses, aproximadamente», señaló, porque la carga de trabajo por los contratos que manejan «es muy alta». Su crecimiento estimado en los próximos 30 meses es del 300%.

Y de esa feliz llegada también dio cuenta ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González, quien detalló que el ecosistema en Avilés en los últimos años en los sectores de innovación y tecnológico son el «complemento perfecto» para el principal área industrial del país en que se está convirtiendo Avilés. Que empresas como Sialtrónica «tiren del tejido productivo» ha sido motivo de felicitación por parte de la Cámara de Comercio, entidad cooperadora desde la Oficina de Captación de Inversiones para que este proyecto viera la luz, por fin, en Avilés.

Al respecto, el consejero delegado de la compañía, José Carlos Ruiz, expresó que no podían haber encontrado un lugar «más acogedor». «Soy de la opinión de que los proyectos son las personas y aquí me he encontrado a un equipo de personas fabuloso y nunca antes había visto con un ecosistema de atracción y apuesta por el sector tecnológico como aquí», abundó. «Encantada» de su llegada a la ciudad también se mostró la alcaldesa, Mariví Monteserín, por ser el municipio elegido para poner en marcha nuevos proyectos de Sialtrónica. La empresa ya ha desarrollado contratos en los municipios de Oviedo y Gijón, también en Navia y en su expansión comercial en España tienen presencia en Valencia, Sevilla, Canarias, Extremadura, Andalucía... hasta sumar más de 200 ayuntamientos con alguna de sus soluciones implantadas.

Contratos en Egipto o en Filipinas hacen idea de su dimensión internacional. «Jamás hemos visto un interés tan alto, estamos encantados de venir a Avilés», repetía ayer Ruiz sobre una empresa que tiene presencia, además de en España, en Italia, Portugal, Grecia, Andorra, México, Chile, Perú o Arabia Saudí, entre otros. Y la I+D para todos esos proyectos saldrá de Avilés.

Todo su foco está ahora, según los responsables de la empresa, «en el suelo»: «Informamos desde el suelo, que es la nueva meca de la información, porque la gente mira hacia el suelo, tenemos que afrontar eso». Sus tecnologías de inteligencia artificial, big data y transmisión inalámbrica están orientadas a ese objetivo.

Ordenar tráficos

La empresa fabricará en exclusiva los sistemas Stepvial, que son referencia en el mercado y ha obtenido el primer Premio Nacional de Innovación en el I Congreso Nacional de la Red Española de Ciudades Smarts, celebrado en Valencia el año pasado. En su horizonte temporal más próximo está desarrollar soluciones para organizar el tráfico, por ejemplo, de una zona conflictiva por la presencia de un carril bici, dibujando señales en el suelo controladas por inteligencia artificial que definirán las prioridades en la circulación, de manera que se pueda ordenar el tráfico de ciclistas, vehículos y peatones. Esa información podría volcarse en una plataforma de ‘smart city’ que el Ayuntamiento correspondiente hubiera habilitado.

«Es una gran satisfacción para todos su impulso y determinación para invertir en la ciudad y tener un compromiso de generación de empleo e inversión en nuestra comarca», declaró el presidente de la Cámara de Comercio sobre lo que definió como un modelo de colaboración público-privada entre diferentes administraciones.

Sialtrónica suma ya más de una decena de contratos en diez países y en varias comunidades autónomas, lo que define su inversión de más de un millón de euros como una apuesta de futuro para la ciudad, además de abundar en su meta de mejorar la seguridad en vías urbanas.

Monteserín: «Encaja muy bien con los intereses de nuestro Parque Científico y Tecnológico»

La Alcaldesa de Avilés no podía ocultar ayer la felicidad del resultado de la captación de un proyecto empresarial de alto impacto como el de Sialtrónica, «que encaja con la nueva ciudad que estamos definiendo y nuestro parque empresarial», aseveró Mariví Monteserín. La regidora también tuvo palabras para ensalzar la afinidad de la compañía que se asentará de manera oficial a partir del próximo octubre en el PEPA, encajando «con un ecosistema industrial de los más importantes de España y aunque abarcamos también sectores como el metalmecánico, todo el espectro de la industria tecnológica tendrá su espacio en el futuro en Avilés y ahora en el PEPA», enunció.

A la Alcaldesa le resulta especialmente atractivo el proyecto de Sialtrónica, por la incorporación de los conceptos de «smart city», movilidad y seguridad desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Así, indicó que «encaja muy bien en los intereses de la ciudad y de su Parque Científico y Tecnológico», y agradeció a la Oficina de Captación de Inversiones de la Cámara de Comercio «que haya conseguido que aterrice en la ciudad esta iniciativa».

En su favor, dijo, suma la posibilidad de realizar nuevas aportaciones hacia «una movilidad más verde y sostenible». El planteamiento de Sialtrónica de fabricar desde el PEPA dispositivos tecnológicos para ciudades inteligentes está alineado con los objetivos de Avilés como miembro de la red de ciudades de Europa por la industria. «Tenemos patentes y queremos que Avilés sea el lugar para desarrollarlas», sentenciaron desde la empresa.