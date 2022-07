La rebelión de los socorristas de las playas gozoniegas parece sofocada. Al menos de momento. Ayer por la mañana se realizó una planificación de los servicios con la que se pretende tener cubiertas las necesidades en todas las playas del concejo, aunque la última palabra la tendrán los propios socorristas, porque tendrán que hacer no horas, sino días extras. En cuando al expediente abierto a los dos coordinadores, la normativa indica que es sancionable el uso del material para cuestiones ajenas al servicio, pero hay quien interpreta que alertar de la falta de medios para que los bañistas sean prudentes, sí es competencia de los socorristas.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, ya advirtió al inicio de la temporada de las enormes dificultades con las que se encuentra para cubrir las 36 plazas de socorristas que necesita el concejo. No es un problema exclusivo del concejo gozoniego, sino que son varios los municipios que padecen las mismas dificultades por «falta de cantera», afirman. Es el caso de Castrillón y de Villaviciosa, que tuvieron que realizar convocatorias extraordinarias porque se habían agotado los profesionales de la bolsa de trabajo para este verano. La realidad en el concejo de Gozón es que hay siete puestos sin cubrir del total de 36 y en una semana quedarán vacantes otros dos.

En cuanto al material, el servicio cuenta con lo imprescindible, pero no hay ni lancha, ni motos acuáticas, ni quad. La dificultad añadida es que para conducir cualquiera de estos vehículos hay que cumplir una serie de requisitos, y tampoco hay personal suficiente con esas características. Total que, ante la situación de carencias, los socorristas de Luanco decidieron utilizar la megafonía de la playa para denunciar la carencia de medios, que no hay suficiente personal y que algunas playas se podrían «cerrar» al carecer de servicio de salvamento. Pero fueron más allá, al añadir: «Gracias a la maravillosa gestión del Alcalde, que no ofrece ninguna solución, no garantiza la seguridad en sus playas y tiene totalmente desatendido al servicio de salvamento». La polémica y el desencuentro estaban servidos.

La consecuencia inmediata fue la apertura de un expediente a los dos coordinadores del servicio de salvamento, por tener conocimiento de que se iban a realizar dichas denuncias utilizando el material del servicio y no impedirlo. Gozón cuenta con arenales muy peligrosos, principalmente el de Xagó y Verdicio. Arenales extensos, sobre todo el primero, muy abiertos y con muchas corrientes y fuerte oleaje. De hecho, hay jornadas en las que los socorristas se ven obligados a cambiar varias veces al día la zona de baños. La falta de medios, complica más la situación, que no es nueva. Ya se viene denunciando desde 2012.

Quejas del PP

Por otro lado, la explicación que da el Partido Popular (PP) a esta crisis es que el alcalde de Gozón «es incapaz» de atender como se deben las playas del municipio. Ramón Artime, el portavoz de los populares, aseguró: «Lo de los socorristas es la gota que colma el vaso». Dijo también que «lo de Xagó y Bañugues» es «indecente».

Y lo es, aseguró, «porque el Alcalde tiene todas las playas abandonadas», es decir, «con los accesos sin desbrozar y somos un concejo turístico». «En vez de preocuparse en hacer modificaciones elitistas de la RPT del Ayuntamiento debería solucionar por qué hemos tenido a la Policía Local sin servicio varias tardes».