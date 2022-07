El malagueño Lalone, de 31 años, se alzó ayer con el primer premio de la Liga Nacional de Graffiti que se desarrolló estos días en Avilés en el marco del Festival de Cultura Urbana (Focart). La jornada de clausura de este evento incluía la entrega de premios a los artistas del “spray” y el graffiti. Fueron ellos quienes decoraron a lo largo de todo el fin de semana la Pista de La Exposición con sus murales, ofreciendo el privilegio de contemplar el proceso del arte del aerosol.

El primer clasificado se mostraba feliz del resultado de su creación: "Estoy super contento, me gustaba mucho como había quedado mi trabajo. Además, votarnos entre nosotros es una auténtica pasada porque me hace sentir todavía más orgulloso".

Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Joseba Jos, fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores. La edil alabó el trabajo realizado por los artistas y les animó a volver a la próxima edición del festival de arte y cultura urbana de Avilés.

El segundo clasificado fue Nesui, malagueño como Lalone, reconocido por su mural del rapero Nipsey Hussle: "Estoy agradecido, la verdad. Estoy muy contento con mi mural y no lo suelo estar. Pero esta vez sí, ya que siempre quiero más".

La tercera posición fue para Nexgraff, con un mural homenaje a un amigo suyo de San Sebastián (Guipúzcoa): "No me lo esperaba para nada y me agrada mucho porque nos hemos votado entre nosotros y son todos unos artistazos, así que estoy muy contento con el tercer premio". Su madre Mariau, que ha estado acompañando a su hijo durante todo el fin de semana, tiene un sentimiento de profundo orgullo hacia Nexgraff y muestra agradecimiento con el festival Focart: "Estoy super contenta de que se organicen estos eventos y que mi hijo haya salido premiado y aunque no hubiera sido así, el premio es participar con esta gente tan encantadora".