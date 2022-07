"No soy un sastre por encargo"

Constantino Menéndez, diseñador de la famosa marca de ropa "Made by kös", será el pregonero hoy (13.00 horas) cuatro de Julio en el Día de Castrillón, en la plaza Europa de Piedras Blancas. Su marca es un emblema para la cultura asturiana que aúna tradición y modernidad bajo una misma firma.

– ¿Qué opina de ser el pregonero del concejo de Castrillón?

–La verdad que es un orgullo y una suerte. Que te valoren fuera es algo muy bueno pero que te valoren y te quieran en casa es algo mejor todavía y te hace más ilusión.

– ¿Piensa seguir desarrollando su carrera artística y profesional en Pillarno o en sus planes de futuro entra mudarse a la ciudad?

–De momento no, aunque ya me hicieron más de una oferta en estos últimos años muy interesante. Cuando lo pongo en una balanza prefiero seguir aquí porque la calidad de vida, el entorno y estar rodeado de aquello que te satisface y te enorgullece es compatible con desarrollar una actividad creativa o profesional. Hoy en día, contamos con la tecnología necesaria para poder trabajar desde el mundo rural sin falta de tener que instalarse en otro lugar.

– ¿Cómo fue para usted vestir a una chica Almodóvar como Rossy de Palma?

–Pues muy gracioso. Me hace gracia vestir a Rossy de Palma o a otros personajes relevantes de la cultura de este país porque de alguna manera se ven obligados a vincularse con mi pueblo. No es solo la satisfacción de poder hacer algo para un artista como Rossy de Palma, sino verla pasear por Castrillón y tener que venir aquí a Pillarno a hacer la prueba de vestuario. También el conocer dónde vivo, dónde se desarrolla mi actividad e incluso a algunos vecinos, es parte del atractivo que yo ofrezco. No sería lo mismo si yo estuviera instalado en un en un taller en la calle Uría, en Oviedo o en la calle Serrano, en Madrid. No tendría el mismo encanto. Y bueno, vestir a Rossy me dió mucha repercusión y la oportunidad de conocer a una mujer encantadora, así que muy bien.

–La fama adquirida tras ponerle el traje de asturiana a Rossy de Palma en las Fiestas del Bollo, ¿fue una fama que le vino de forma repentina?

–No. Realmente yo llevo 20 años cosiendo y 16 con la marca, así que es una carrera de fondo. Sí es verdad que hay cosas que haces que tienen más repercusión que otras, pero no por ello son más importantes o interesantes. Además, hoy en día, con las redes sociales y la prensa, se hace eco de algunos hechos más notorios. Pero realmente, no es que mi actividad haya surgido de la nada, sino que hay mucha información, recorrido y trabajo detrás para poder ver lo que se ve hoy en día de mí.

–¿Qué le hace diferente?

–Una parte fuerte de mi trabajo, es la reinterpretación de la moda histórica y de la moda tradicional investigando, leyendo mucho, viendo piezas originales y acudiendo a museos. En ese momento es cuando ya puedes utilizar toda esa información para transformarla y ofrecer algo guay. Por eso me parece importante resaltar el trabajo que hay detrás porque si no, hoy en día, parece que cualquier cosa que hagas que tenga un poco de notoriedad te puede disparar y no es así. Si no cuentas con ninguna base o trayectoria detrás, puede ser un discurso vacío en el que luego no tendrás nada que ofrecer.

–Es cierto que ha tenido el placer de vestir a Rodrigo Cuevas, Marisa Valle Roso o Rozalen, entre otros. ¿Cómo afronta el reto a la hora de hacer diseños para personalidades tan diversas?

–Es un proceso en el cual tiene que haber en primer lugar un entendimiento. Hay que llegar a un punto de encuentro y un conocimiento de ambos independientemente de que sea Rodrigo Cuevas o Margarita González. Si no nos entendemos, difícilmente va a salir algo que nos guste a los dos. Con el tipo de personas que están más expuestas a la vida pública, me permiten disfrutar haciendo diseños más fantasiosos de escenario con contextos más espectaculares. Diseños que para el día a día no puedo hacer, entonces para mí también es una satisfacción. Otra cosa que me parece fundamental es que confíen en mí. Necesito tener cierta libertad creativa porque no soy un sastre por encargo que me digan "quiero esto así". Tratándose de artistas, ellos entienden mejor este proceso creativo por lo que se sumergen en él. Cuentan con una sensibilidad especial para entender que los diseños que hago son una parte creativa muy importante que me tienen que dejar hacer.

–También tuvo su participación durante el festival LGTBI que tuvo lugar en el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. ¿Como fue esta experiencia?

–No me acordaba de eso fíjate. Fue para el presentador Borja Ibaseta. Él vino y me dijo: "Necesito un encargo espectacular para la gala" y se dejó hacer completamente. Fue muy sencillo. Pasó un poco desapercibido y tampoco conté con material para poder darle difusión en redes sociales debido a la premura y la forma en que se desarrolló, no cuento con fotografías del proceso o del final del diseño. A veces me da rabia porque esto que me estás comentando tú ya lo tenía olvidado.

–Si tuviera que quedarse con una sola prenda de ropa, ¿cuál diría que es su favorita?

–Buf... pues que difícil me lo pones. Soy una persona un poco dispersa y cambiante. Aunque me llamo Constantino, mi padre siempre decía que soy más inconstante que constante. Entonces va por rachas. Soy muy obsesivo y ahora estoy obsesionado con investigar en corpiños y formas de emballenar distintas entretelas para alcanzar durezas distintas. Ando volcado en el tema de los corpiños y luego bueno, pues no sé. No tengo prendas favoritas, pero sí partes de prendas favoritas. Por ejemplo, me encantan las mangas. Patronarlas y transformarlas es algo que me fascina.

–¿Qué es aquello en lo que está trabajando actualmente? ¿Podría avanza cuáles son sus proyectos futuros?

–Actualmente estoy en dos prendas de ceremonia para particulares. También estoy trabajando para un artista que no puedo decir su identidad que tiene relevancia a nivel nacional y estoy trabajando en un diseño para unos espectáculos. Además, tengo alguna cosa pendiente como por ejemplo un corpiño espectacular para Marina San José, la hija de Ana Belén y Víctor Manuel.