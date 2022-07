Patrimonio recuperado a golpe de desbroce

El plan de empleo "Joven Ocúpate" de Gozón tiene una doble función. La primera y más importante es formar a jóvenes entre 16 y 30 años, algunos sin la ESO, para aprender un oficio y la segunda, ayudar a recuperar el patrimonio olvidado del municipio. Durante años, este programa ha servido para redescubrir antiguos lavaderos, puentes y otras infraestructuras que habían sido pasto de la maleza tras años de abandono. Solo en los últimos meses, los vecinos de Gozón, ya pueden admirar de nuevo el lavadero de Canales, en Nembro, y la ponte de la Estaquera, en Vioño, ambos símbolos del camín real que comunicaba en tiempos Bañugues con Avilés.

El equipo cuenta con un mentor, Luis Miguel García, y un monitor, Rafael Caicoya, y once chavales de 18 a 24 años. Entre otros tejen un plan para acondicionar entornos rurales, se dejan asesorar por los vecinos que proponen las acciones a llevar a cabo como, por ejemplo, la limpieza del camino de La Pedrera, en Nembro, un paso redescubierto el pasado año que había sido tomado por los zarzales.

Desde hace más de una década, los chavales, una decena cada año, han recuperado el lavadero, fuente y abrevadero de Fumañeda, que se enrrama cada noche de San Juan, y el de Los Carbayos, y otro en Bocines. Kevin Salguero es uno de los participantes del "Joven Ocúpate" de este año. Celebra la experiencia que le otorga ese plan de empleo y a su lado, Adrián Jiménez, explica la satisfacción que le produce recuperar espacios "porque contribuye a la mejora del entorno y la naturaleza".

Andrea Viña está motivada con su labor, disfruta con que los vecinos "puedan volver a ver" las fuentes y lavaderos tapados por la maleza. "El esfuerzo tiene su recompensa", opina Laura Sastre. Omar Rubio está orgulloso de su trabajo y de aprender un oficio, que también se centra en acondicionar espacios urbanos y eliminar grafitis, lo mismo que Soufiane Abnibi, que ya tiene experiencia en el uso de maquinaria que desconocía. Marcos Fernández ya piensa en que su formación le servirá, si hay suerte, en que le llamen, a él y a sus compañeros, de una empresa para comenzar su vida laboral.

También reciben clases en un aula en la Casa de la Escribana de Luanco, aunque prefieren la acción, coger las herramientas y máquinas y recuperar espacios como la ponte medieval de la Estaquera o el molino de Villarey, también en Vioño. El listado de entornos recuperados es más amplio: lavadero Canal (Laviana), lavadero de la Guarida (Laviana), lavadero de Iboya (Santiago de Ambiedes) y la fuente de la Capilla (Vioño). Y seguirá ampliándose en próximas fechas ya que, al menos, este equipo permanecerá recuperando espacios en el entorno rural hasta el 14 de septiembre, todo después de haber comenzado su labor el pasado 15 de diciembre, es decir, el programa tiene una duración anual de nueve meses.

"Hay veces que vamos a algún sitio –solicitado por las asociaciones de vecinos o vecinos a título individual– y decimos: es imposible que aquí haya algo, comenzamos a quitar la maleza y descubrimos espacios muy antiguos", señala Andrea Viña, que sonríe cuando los vecinos agradecen esa labor y piensa: "Pues lo hicimos nosotros".

Con desbrozadoras, con herramientas de mano y con mucha ilusión por aprender un oficio nuevo, el equipo del "Joven Ocúpate" no duda en hacerse una foto de grupo cada vez que finaliza una obra. Subidos sobre las piedras que ahora están a la vista y sonriendo muestran su satisfacción y entre tanto, las parroquias vuelven a recuperar su esencia, su pasado y permiten que, por un momento, alguien dé un viaje en el tiempo e imagine los antiguos carruajes medievales circulando sobre la ponte de la Estaquera de Vioño o recuerde a las mujeres que acudían a los lavaderos cargadas de ropa en las décadas, no tan lejanas, en las que no existían las lavadoras ni la luz eléctrica.