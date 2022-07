Adrenalina automovilística en Avilés

El 46º Campeonato de España de Rallyes Históricos, organizado por la Escudería Avilesina, ha arrancado motores y las carreteras de la comarca serán escenario durante la jornada de hoy de las pruebas de velocidad. La presentación de la prueba se realizó ayer en el centro cultural Oscar Niemeyer a las 20.30 horas y será hoy sábado, a las 8.30 horas, cuando se dé la salida desde la plaza de España. La entrega de trofeos se realizará en el podio ubicado en la plaza del Ayuntamiento a las 20.45 horas.

Este rally reúne cada año a multitud de aficionados a las carreras. Es es el caso de Carlos y Pablo Rodríguez, padre e hijo, respectivamente, que comparten la afición por los coches desde siempre: "Nos apasionan los coches, el ruido, la gasolina y el olor a ‘rueda quemada’. Siempre que podemos lo seguimos, como la Fórmula 1 o todo lo que tenga que ver con cuatro ruedas y un volante".

Un caso completamente diferente es el de Irene López, una joven avilesina de 18 años a quien en un principio no le gustaban nada las carreras de coches: "A mí me empezaron a gustar a raíz de salir con mi pareja. A él le encanta y se pasa todo el día hablando de ello. Como siempre me pedía que le acompañara al rallye, al final, terminó por gustarme a mí también". Actualmente llevan 5 años de noviazgo y los coches se han convertido en una parte importante de su relación.