El autismo visto con ojos de madre: habla una avilesina con dos hijos que lo padecen

La maternidad que anhelaba María Luisa Fernández-Miranda cuando se casó hace más de medio siglo con Miguel Alonso Tallos acabó por condicionar su vida a un extremo que entonces, joven e inocente, no podía siquiera imaginar. Fue madre de dos varones, Jaime y Juan, que tienen ahora 50 y 45 años respectivamente. Pese a esas edades propias de la madurez, los dos siguen siendo sus "niños" y como tal se comportan porque ambos son autistas, Jaime en un estado más profundo que su hermano. La vida de esta mujer ha girado en torno a esta afección cerebral actualmente conocida como TEA (trastorno del espectro autista) y antaño, por desconocimiento de sus características, un lastre para la crianza de los hijos.

A sus 85 años, Marisa Fernández-Miranda ha plasmado en un relato autobiográfico cómo fue su intensa relación con el autismo y repasa para LA NUEVA ESPAÑA los duros episodios vividos: el estigma de ser madre de niños "diferentes", el desprecio e incluso los malos tratos de los que fueron víctimas sus hijos, la incomprensión de la gente y también la incomprensión propia por el desconocimiento de aquello a lo que se enfrentaba, los sacrificios económicos para proporcionar a sus hijos las mejores terapias posibles, la falta de medios sanitarios y sociales para la atención a personas autistas... Una carrera de fondo y cuesta arriba.

Por si fuese poco sacar adelante a dos niños autistas en unos años en los que esta enfermedad era casi desconocida, la salud del padre de la familia –jubilado de Endasa, la antigua fábrica de aluminio– se quebró hace tres décadas y fue su cuidadora desde entonces y hasta que hace cinco años ingresó en un centro geriátrico dado su deterioro físico y neurológico. Pero esta supermujer se sobrepuso a todo y hoy en día vive en paz consigo y con Dios, al que como mujer de profundas convicciones religiosas llegó a pedirle misericordia.

Recibí una educación de aquellas que se basaban en el valle de lágrimas y la resignación, y de eso he tenido mucho. Marisa Fernández-Miranda.

"Mi fortaleza, mi refugio contra la adversidad, ha sido mi fe cristiana. Recibí una educación de aquellas que se basaban en el valle de lágrimas y la resignación, y de eso he tenido mucho. Claro que en ocasiones, a mi manera, hablé con Dios y le pregunté por qué me mandaba tanto sufrimiento, por qué no me daba tranquilidad... Y es que a mí llegó a dolerme el alma, que mira que no tiene materia; creo que ya estuve en vida en el purgatorio y en el infierno, pero ahora me siento en el cielo: ya tengo la paz y tranquilidad que anhelaba", relata la protagonista de esta historia de maternidad ejemplar.

El 17 de octubre de 1971 vino al mundo el primogénito de la pareja, Jaime. "Nació en el hospital de Avilés, era rubio y de ojos azules", evoca la madre, que prosigue: "Pronto empecé a notar que era muy sensible a los ruidos y no respondía a ningún estímulo. No lloraba, era casi imposible hacerle reír y su vocabulario se reducía a media docena de palabras. Tenía un desarrollo físico normal, pero estaba siempre ausente. Decíamos que era un santo... y resultó ser un ángel". El autismo

Aquel niño tan deseado acabó siendo diagnosticado a los 8 años: autismo infantil primario. La exploración, que la madre conserva como todo lo relacionado con el historial médico de sus hijos, reseña, entre otras, las siguientes observaciones: inexpresividad en el rostro, problemas de comportamiento, escasa tonicidad muscular, incapacidad general para el desarrollo de relaciones sociales, negativismo, falta de empatía... Y así hasta medio centenar de síntomas que se condensan en una palabra: autismo.

"El tratamiento recomendado fue evitar todo tipo de fármacos y comenzar un proceso de educación especializada. Hoy Jaime ha dejado de hacer ruidos sin sentido, mira a los ojos, te sigue, vive en su silencio, pero lo entiende todo y colabora en tareas domésticas. Es celoso del orden y metódico, cariñoso y dulce. Como madre me siento igual de orgullosa que otra cuyo hijo tenga dos carreras porque Jaime ha alcanzado el desarrollo pleno que su cerebro le permite", afirma Marisa Fernández-Miranda sobre su primer hijo.

La historia se repitió con el segundo hijo, Juan: "En los colegios donde estuvo, que fueron varios, no se integraba. Decían que era un incordio y cada cuatro días me llamaban a capítulo, pero lo que no captaban era que el niño tenía un inmenso potencial para algunas materias y ese el camino por donde debía trabajarse. Mi Juan era un niño al que si le negabas un juguete, lo construía con sus manos. Dibuja como un maestro de la pintura, es un erudito de los automóviles –que le apasionan–, un apasionado de la música y gracias a su paso por la Escuela de Artes y Oficios se convirtió en un tallista de madera de categoría".

Se les puede encauzar dándoles cariño y mediante terapias especializadas; lo que hay que evitar es la desesperación, eso no lleva a ningún sitio Marisa Fernández-Miranda

Marisa Fernández-Miranda, que fruto de muchos años de lecturas y experiencias vividas en carne propia habla con autoridad académica de todo lo relacionado con el autismo, afirma que "un diez por ciento de los niños autistas demuestran poseer una inteligencia extraordinaria en ciertos campos; estos sabios tan singulares –los llamados ‘tontos sabios’– se desconectan de todo menos de lo que les interesa; dentro de ese campo está mi Juan".

Ahora que el "trabajo" materno con sus hijos autistas está hecho y la red pública asistencial dispone de recursos para llegar a donde la octogenaria no puede, a Marisa Fernández-Miranda ya no le quita el sueño el futuro: "Juan está en muy buenas manos en el centro terapéutico Villa Maribona y vive en un piso tutelado. Y Jaime acude a un centro de integración de Llano Ponte. Ambos pasan conmigo varias tardes a la semana. Cuando yo falte, sé que la Administración se hará cargo de ellos y no les faltará de nada; puedo morir en paz y eso me da tranquilidad".

Marisa Fernández-Miranda cuenta su historia en la confianza de que pueda servir de estímulo a otras familias que tengan niños autistas: "Se les puede encauzar dándoles cariño y mediante terapias especializadas; lo que hay que evitar es la desesperación, eso no lleva a ningún sitio". El mensaje para el conjunto de la sociedad es que se vea el autismo "como una enfermedad, no como una discapacidad". Y su sueño por cumplir es "que la ciencia halle una solución para curar a los autistas". Entre tanto llega ese milagro, "toneladas de amor".