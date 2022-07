Fallece "Chispa", marinero y recepcionista del Museo Marítimo durante 36 años

Luanco llora la pérdida de "Chispa", cuyo nombre de pila era Manuel Antonio Gutiérrez Gutiérrez aunque pocos personas lo habrán pronunciado ya que su mote era su tarjeta de presentación en la capital gozoniega. Nacido en 1927 dedicó su vida laboral a los oficios de la mar; es más, comenzó como rapaz de lancha a los 12 años. "Ahí cuajó su apodo, que describía su vivacidad", explica el director del Museo Marítimo de Asturias (MUMA), José Ramón García. "Chispa" llegó a jubilarse como patrón de costa en vapores de pesca. Pero no solo era un luanquín de mar, sino también de fútbol. Jugó de extremo en el Club Marino porque era un jugador ágil y rápido con capacidad para despistar a las defensas rivales. Hasta 2018, "Chispa" hizo de recepcionista del Museo Marítimo de Asturias, centro en el que pasó 36 años convirtiéndose en "toda una institución", recuerda con cariño el director del centro museístico luanquín.

En el MUMA, no solo era la persona encargada de la taquilla, sino que no dudaba en solventar las dudas que tenían los visitantes dada su gran conocimiento de la cultura y tareas propias de la mar, tras años y años de experiencia. "Instauró una manera de medir el número de entradas vendidas: desde “no hay nada debajo del panel” (no entró nadie) hasta “y la red pescando”, cuando a media tarde seguía entrando gente; en el medio, “hoy no sacamos ni pa la carnada” (poco) o “no sacamos ni pal gasoil” (algo más)", recuerda José Ramón García, que describe a "Chispa" como una persona "responsable y fiel, siempre dispuesto a colaborar y, como buen marinero, a facilitar partes meteorológicos que no fallaban".

En una entrevista concedida a este periódico en 2013, "Chispa" describía los problemas económicos del Museo Marítimo y decía a las claras: "Ojalá llegue un día un millonario y ponga 200 o 300 millones de pesetas". Porque él, recalcaba, "seguía hablando en pesetas". También se refería al "desaparecido ambiente marinero" en Luanco y a barcos cargados de palometa. "Prestó su apoyo a una institución que lo recordará, como lo vienen haciendo quienes repiten visita de tarde en tarde y como lo hacen sus compañeros, como un aporte importante que añadía ese toque marinero, sin duda irreemplazable", concluyó José Ramón García.