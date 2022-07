Motivación para afrontar el verano

El mundo no empeora, mejora. La semana que hoy finaliza avanza hacia otra donde el lunes será menos lunes gracias a los acontecimientos positivos (que también existen) de los últimos días. A saber. La retirada del ERE de Saint-Gobain no puede más que llenar de júbilo a los trabajadores, plantados, en huelga, a las puertas de la factoría durante los últimos 20 días para gritar a todo el que pasaba por allí: "Aquí no sobra nadie". Y lo han logrado. Queda ahora por concretar si la dirección de la compañía mantendrá la apuesta inversora anunciada en el transcurso de las negociaciones, si el próximo convenio servirá para los ajustes aparcados en el final de esta batalla o si Avilés dejará de ser una planta destinada a abastecer el mercado de recambios o para vehículos nuevos en el cambiante mercado del automóvil. Conviene estar vigilantes sobre los próximos pasos al respecto.

La electrólisis del futuro. La siguiente buena noticia, un poco más allá de La Maruca, en San Juan de Nieva, llega de Asturiana de Zinc, que acaba de arrancar la nueva nave de electrólisis. El equipamiento, además de una inversión de más de 100 millones de euros para la comarca, supondrá un importante ahorro de recursos en la producción y permitirá avanzar en la tecnificación de la factoría para hacer frente a los nuevos desafíos de la industria electrointensiva. Resulta esperanzadora la apuesta industrial por la comarca que se acompañará de nuevos proyectos para la planta próximamente. Pesca. El sector pesquero que da visibilidad a esta comarca se debate entre la falta de relevo generacional para afrontar la mengua creciente en el censo de barcos y el esperanzador resultado de la última campaña que evalúa el estado del stock de bocarte en aguas del mar Cantábrico. Se ha multiplicado por diez la cifra que garantiza el futuro de la especie a la vista del estado actual de la biomasa, lo que hace prever una próxima gran costera, Acontecimientos culturales. Sin salir de Avilés, esta semana se ascendió en la esfera cultural con tres acontecimientos destacados: la inauguración de la Bienal de Sao Paulo en el Centro Niemeyer, calificada como "la exposición del verano en el Norte de España"; la inauguración en la Sala de Cómic del último trabajo del multipremiado historietista Paco Roca, que dejará su sello para siempre en la ciudad a través del mural del lavadero de González Abarca. Cuando se estaban escribiendo estas líneas, Avilés ponía en escena en el Festival de Teatro de Almagro su primera producción propia de teatro clásico sobre las tablas de la ciudad manchega, "Mazías (La poesía mata)", una versión de la comedia de enredo que el próximo agosto también se verá en el Festival de Teatro Clásico Bances Candamo de Avilés. Apuntalar el futuro del Avilés en el Suárez Puerta. En el terreno deportivo es motivo de celebración los avances en las conversaciones entre el Real Avilés y el Ayuntamiento para liquidar el medio millón de euros de deuda pendiente que permitirá sanear de manera definitiva las cuentas de la entidad y que no existan obstáculos para la renovación de la concesión del Suárez Puerta. Tanto la ciudad de Avilés como el club blanquiazul bien merecen apuntalar su futuro también en el terreno deportivo para que sigan llegando buenas noticias.