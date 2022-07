Corvera acondiciona la senda que lleva a la garganta del Escañorio

El Ayuntamiento de Corvera acondiciona la senda del Escañorio a base de desbrozar el camino. La Garganta del Escañorio fue declarada este año Monumento Natural por el Principado de Asturias, figura que dota de especial protección a elementos de la naturaleza de notoria singularidad, rareza o belleza y supone su inclusión en la Red Natural de Asturias.

Tal y como contempla la declaración oficial, la gestión de la garganta corresponde al Ayuntamiento de Corvera. “Tras el período de exposición pública sin alegaciones, la declaración de Monumento Natural del Escañorio es definitiva y entrará en Consejo de Gobierno durante las próximas semanas. Con ello, el Principado procederá a realizar diversos trabajos de mejora de los accesos adecuando el firme con zahorra natural, lo que luego se completará con la instalación de paneles informativos sobre la biodiversidad que atesora este importante itinerario", explicó Iván Fernández, el alcalde corverano. "Nosotros preferimos que estas obras se realicen después del verano y no antes, para de esta forma no generar molestias en la época en la que más personas transitan la senda, pero no obstante, por parte del Ayuntamiento, lo que si hacemos ahora es desbrozar y limpiar bien todo el camino, para que la gente lo disfrute con comodidad”, añadió Fernández.

La senda del Escañorio discurre paralela al cauce del río Arlós, por un estrecho camino de unos 600 metros de longitud que lleva hasta una cascada, que surge de una antigua presa construida en la década de los años 40 para abastecer de agua a Avilés. Desde este punto, la ruta continúa casi impracticable, ya que requiere escalar la presa y continuar camino salvando varios desniveles de roca y atravesando el río en varios puntos hasta llegar a una segunda cascada natural. El elemento más llamativo del Escañorio es la garganta producida por el Arlós a su paso por una fractura del terreno o falla, situada entre los picos Castiello y Álvaro por un lado, y el Alto de Grandellana por el otro.