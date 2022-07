"Nuestros niños cada vez comen peor: han aumentado la obesidad y las diabetes", dice la doctora Arrojo

Elisabeth Arrojo (Avilés, 1983) es oncóloga; de hecho, la directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada. Se licenció en Navarra y el doctorado lo alcanzó en Oviedo. Recientemente ha sido nombrada catedrática en Hipertermia Oncológica por la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Y siendo todo esto, hace pocos días recibió la noticia de que el Ayuntamiento de Corvera había decidido bautizar la plaza de Juncedo, en Molleda, con su nombre. Y es que ahí vivió la futura médica cuando sólo tenía ocho años.

–Ha sido galardonada con numerosos premios profesionales. ¿Qué suponen estos reconocimientos?

–Son como un viento que me empuja con fuerza a continuar avanzando y a seguir trabajando sin descanso. Además nos ayudan a abrir nuevas puertas y a conseguir apoyos para continuar con la investigación... Y es que no es fácil empezar cosas nuevas. Luchamos contra el miedo a lo desconocido y el escepticismo de muchas personas.

–Es "Corverana ejemplar" y ahora pondrán su nombre a una plaza.

–Esto ha sido el reconocimiento más emotivo de mi vida profesional. Muchas veces parece que tenemos que irnos lejos para que se nos reconozca. Había tenido esa sensación cuando vivía en los Estados Unidos, donde me parecía mucho más fácil abrir puertas en el mundo científico. Como supongo que le pasará a la mayoría, llevo mi tierra muy grabada en el corazón. En Molleda, en Corvera, he pasado muchos de los momentos más felices de mi vida. Me crie allí y ahí conservo mi casa, adonde voy con mucha frecuencia y disfrutan mis hijos de sus mejores momentos. Los recuerdos de niñez en Molleda son maravillosos y cuando pienso que he pasado de ser "la niña que jugaba en la plaza de al lado de mi casa", a "la mujer a cuya plaza le han puesto su nombre", me parece algo increíble. Nunca imaginé tal homenaje de mis vecinos, de todos los dirigentes de mi municipio. Se lo agradezco enormemente, especialmente a aquellos que tuvieron la iniciativa de proponer esto y a todos los que lo apoyaron.

–¿Algún recuerdo en especial que tenga en ese lugar?

–Hay una historia muy especial: mi abuelo falleció allí en un accidente cuando tenía 58 años. Era un hombre muy conocido en el pueblo –Avelino La Sala–. Le conocían así por una sala que había hecho como ebanista que debía de ser preciosa. Desafortunadamente, yo no le conocí y me hubiese encantado. Ahora, esa plaza, colindante a lo que era el bar del pueblo, el Bar Sala de mis abuelos, donde perdí a mi abuelo para siempre, nos une de alguna manera.

–¿En cuanto a su desempeño profesional, cuál diría que es su máxima?

–Sigo el lema: "Para cambiar de destino hay que cambiar de camino". A veces esta idea no es compartida por todo el mundo. Investigar, avanzar es para mí un estímulo vital. Soy muy partidaria de las evidencias científicas demostradas, pero me apasionan las que están por demostrar. No concibo saber que no puedo curar a un paciente y quedarme sólo con el tratamiento que no le cura, sin tratar en paralelo de buscar una alternativa o un complemento mejor. Tenemos que conseguir que nuestros pacientes vivan más, pero también que vivan bien, con calidad de vida.

–En febrero sacó el libro "Cocinando salud. Qué comer para curar y prevenir el cáncer". Cuénteme.

–Este libro ha sido un proyecto de varios años, fruto de la necesidad de los pacientes de alimentarse mejor y de la falta de información disponible. Mi marido, Pablo Balbona, es un chef reconocido en Asturias, uno de los Balbona de Gijón. Cuando vivíamos en Estados Unidos, yo llegaba a casa contándole los problemas de alimentación que tenían mis pacientes porque les costaba tragar, tenían sabor metálico, perdían peso... Pablo me daba trucos de cocina que yo les recomendaba a mis pacientes y resulta que funcionaban.

–¿Cómo iniciaron este proyecto?

–Empezamos a colaborar de forma altruista con asociaciones de pacientes oncológicos para dar pequeñas charlas teórico-prácticas, donde yo contaba la parte más teórica de qué dieta era conveniente llevar, y Pablo cocinaba ejemplos que luego comíamos con los pacientes. Fueron todo un éxito. Finalmente, la necesidad de dar información científica veraz sobre la importancia de la alimentación y la dieta adecuada, teniendo en cuenta que una mala alimentación se relaciona con un 30% de las enfermedades oncológicas, nos llevó a escribir "Cocinando tu salud", un libro para pacientes oncológicos, pero también para personas que busquen no enfermar, ya que seguimos el lema de que "es mucho mejor prevenir que curar". La dieta por sí sola no cura el cáncer, pero sí contribuye a su curación y prevención.

–¿Qué opina de las dietas qué están tan de moda como la keto o la paleo?

–Debemos ser cuidadosos con muchas de las dietas que se declaran como "curativas por sí solas". No soy partidaria de dietas que supongan un estrés para nuestro organismo y menos en pacientes en tratamiento oncológico. Una dieta saludable debería guiarnos desde que nacemos. Llevar una dieta saludable desde la infancia resulta fundamental para prevenir enfermedades en el futuro. El cáncer más frecuente en nuestro país es el carcinoma colorrectal que se ha relacionado hasta en un 70% de los casos con una mala alimentación. Cada vez estamos viendo casos a edades más jóvenes. Nuestros niños cada vez comen peor: han aumentando de manera desorbitada la obesidad y la diabetes infantiles. Ha aumentado significativamente el consumo de carne procesada que está demostrado que aumenta el riesgo de tumores colorrectales. Muchas veces no nos paramos a pensar que en un niño lo que estamos construyendo son los cimientos que van a sostener la casa. Si nuestros hijos se alimentan bien, estarán más sanos y además, el hábito que se crea en la infancia, es mucho más fácil de mantener en la edad adulta. Una dieta mediterránea, rica en antioxidantes, libre de grasas industriales, productos procesados, refinados y de azúcares añadidos... nos dará más y mejor vida.