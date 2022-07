Juanjo González anima el campus del Real Avilés

Juanjo González es el segundo de Luis Enrique en la Selección española y entrenador de porteros. Antes de llegar a ese estatus fue un jugador de base, de la cantera del Sporting y ayer, de alguna manera, revivió aquellas jornadas de chaval. Visitó a los participantes en el Campus del Real Avilés, compartió con ellos unas palabras y les recordó por ejemplo que cuando era portero del Sporting "no existía la cesión al portero y se podía volver a coger con la mano" si un defensa le pasaba el balón. Dejó claro a los once pequeños participantes en el campus que "los goles no se los meten al portero" si no "a todo el equipo", lo mismo que ocurre cuando el equipo anota en la meta contraria. "Es un lujo visitar a los críos con esa ilusión y ese desparpajo, admiro mucho a los entrenadores y dirigentes que hacen trabajo con categorías inferiores, por su mano y paciencia, reconozco mi incapacidad para hacerlo, por eso lo valoro mucho", destacó.

Los pequeños realavilesinos saben de fútbol y lo demostraron ayer en las preguntas lanzadas al exportero y actual entrenador de guardametas del combinado nacional. Hablaron de Morata y fueron algo críticos con su fútbol en la delantera de la Selección. "Morata lo da todo en el campo", replicó González, que recordó además que los tres porteros actuales del equipo que dirige, coreados por los chavales, son Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Y se extrañaron de que los porteros antes no tenían porqué "jugar bien" con los pies "como sí hace, por ejemplo, Unai Simón". González también recordó su etapa de cancerbero del Sporting, cuando fue ascendiendo desde el filial, a ser suplente de Ablanedo y después titular. Se remontó a los tiempos cuando Aad de Mos le entrenó en El Molinón y le pedía ir a rematar los corners. El ahora entrenador comenzó a practicar el deporte de su vida en el Xeitosa de Gijón de fútbol sala con seis años. "Con nueve años ya me llamó el Sporting", contó a los chavales mientras alguno, sportinguista, quería emularle. González también habló de su etapa como entrenador. Recordó los tiempos en los que dirigió al Real Avilés durante media temporada en 2013 y logró mantener la categoría. "Fue un período breve y estuve contento en este club", señaló el entrenador de porteros de la Selección española, que deseo todo lo mejor a la formación blanquiazul, a la que consideró como un club histórico de la región. "Esperemos que el Real Avilés encuentre una estabilidad y un camino y se consolide a medio plazo en las categorías profesionales españolas", destacó no sin antes enfatizar las próximas citas deportivas de la Selección como el Mundial de Qatar en noviembre.