Nacho Martínez "estará siempre presente", vaticina el párroco de Sabugo

Neyo Rodríguez, el párroco de Santo Tomás de Cantorbery, se puso tras el micrófono del atril del altar mayor de su iglesia y leyó: "Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.". Era un fragmento del capítulo XIV del Evangelio de San Juan. Rodríguez explicó luego: "He querido leer este fragmento porque parece que Jesús está haciendo de jefe de Protocolo del Cielo".

Y dijo esto porque estaba oficiando la misa del funeral de Nacho Martínez, el jefe de Protocolo del Ayuntamiento, institución en la que había entrado a trabajar hace 35 años y salió hace apenas dos meses. Se suponía que iba a ir directo a la jubilación, pero no fue así. La enfermedad le consumió deprisa y deprisa dejó el mundo. "Nadie esperaba este desenlace tan temprano", señaló el sacerdote antes de explicar: "Él, por amor, estará siempre presente en nuestros corazones; él, por amistad, estará siempre con nosotros", vaticinó el sacerdote en el momento en que tocaba la predicación. Nacho Martínez ha muerto, pero su huella se ha quedado en su familia y en quienes le acompañaron durante toda su vida. La muerte repentina dejó sobrecogido a cuantos se acercaron al templo de Sabugo: "Dijo que esta iglesia era el lugar en el que quería celebrar su funeral", transmitió el sacerdote a los que acudieron al oficio de difuntos. Lo hizo en nombre de su mujer –Fica Escudero, con él desde los veintipocos–, de su hijo Ignacio, de su esposa, y del hijo de ambos. "También se llama Ignacio", aclararon después del funeral. Acudieron los amigos de su profunda vida: los compañeros en el Ayuntamiento, pero también en su época como músico. Fue el cantante de "Trafalgar" y allí tocaba la guitarra un jovencísimo Julio Gisanz. Allí estaba: medio siglo después –más o menos– de la época de Martínez en los escenarios, pero también su última jefa, la alcaldesa Mariví Monteserín, y el segundo, Santiago Rodríguez Vega. El coche fúnebre con los restos mortales de Nacho Martínez llegó a las cinco de la tarde a la explanada de Santo Tomás de Cantorbery. El sol caía a plomo y el público aguardaba bajo la poca sombra que daban los árboles que bordean el lado del templo que da a la ampliación de la calle de la Cámara. Cuando el féretro accedió a la iglesia comenzó a sonar el órgano. José María Martínez estaba a los teclados. Sonaron versiones polifónicas de dos piezas de guitarra y orquesta tan célebres como el "Concierto de Aranjuez", de Joaquín Rodrigo, y "Recuerdos de la Alhambra", de Francisco Tárrega. "Y también, a la entrada y a la salida, una versión de ‘La mañana’ que, en origen era de Leoncavallo, pero que hizo famosa Albano. Le gustaba mucho a Nacho. De vez en cuando me la cantaba", admitió Martínez al término de la misa. José María Martínez es el organista titular de Sabugo, pero por muchos años dirigió el Conservatorio de Avilés. Neyo Rodríguez, que se encargó de dirigir el oficio, fue el que explicó que Nacho Martínez "se hizo a sí mismo, diseñó su propia hoja de ruta". "Hoy las lágrimas son de dolor, pero vamos a darle la vuelta", animó a los que acudieron a la misa del antiguo jefe de Protocolo de Avilés, el que indicó el camino cierto a la verdad. Y la verdad se hizo grave. Sobre todo cuando su viuda empezó a recibir los aplausos de la pena comenzada.