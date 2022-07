Ni arrobas ni signos extraños: el género neutro es el más inclusivo

"El lenguaje no sexista es importante para luchar por la justicia y la igualdad", defendió ayer en Avilés Rebeca Fernández Alonso durante su charla "El lenguaje inclusivo y la literatura desde una perspectiva feminista". "Si al hablar de política, hablas solo con el masculino genérico, parece que solo es cosa de hombres: ´los miembros del gobierno´. Si al hablar de los cuidados o la limpieza del hogar hablas solo en femenino: éste es el mejor detergente para las que cuidan del hogar´, parece que solo es cosa de mujeres". Estos son unos de los ejemplos que Alonso, expuso durante la penúltima sesión del Campus Feminista. La importancia del lenguaje inclusivo no sexista, ayuda a la comprensión del mensaje que queremos transmitir, defendió. De igual modo ocurre en las ofertas laborales: "se buscan camareros".

Para facilitar la tarea de un lenguaje inclusivo, Fernández, propuso algunas alternativas para huir de complicaciones como la arroba (@) u otros caracteres. Y planteó: el uso de los desdoblamientos en masculino y femenino frente al masculino genérico, o el uso del colectivo. Por ejemplo "alumnado", mejor que "los alumnos". También recomienda utilizar palabras carentes de género como "Cada participante" en vez de "los participantes".

Fernández Alonso, licenciada en Filología Hispánica y doctora en Estudios de la Mujer, indicó que fue a partir de los años 70 cuando este tema empezó a cobrar importancia. No obstante, no fue hasta los 80, cuando comenzaron a hacerse guías para la utilización de este lenguaje, siendo el Instituto del País Vasco, pionero en ello. Además, del Instituto de la Mujer, a escala nacional: "En aquella época, se trataba de dar mayor visibilidad a la mujer en los ámbitos en los que no estaban, mediante el uso del femenino. Sin embargo, se ha ido avanzando mucho desde entonces para no caer en duplicidades, como ´los niños y las niñas´. Este avance consiste en la incorporación de los genéricos reales: "Esto es una forma de demostrar a aquellos sectores que acusan este tipo de lenguaje de redundante, que el castellano tiene mucha riqueza y es muy capaz para la creación del lenguaje inclusivo."

El reflejo del mundo en el que vivimos, puede medirse en función de la repercusión que el uso de este lenguaje, tiene sobre la mujer. Este es el caso de María de la O Lejárraga, autora feminista del finales del siglo XIX y principios del siglo XX: "La escritora, tras publicar su primer libro firmado con su propio nombre, no fue tomada en serio. La sociedad se rió bastante de ella, por el hecho de que era una mujer la que se escondía tras esas páginas. Desde entonces, se vio obligada a firmar utilizando el nombre de su marido, como seudónimo: Gregorio Martínez Sierra".

Otro caso que destacó la ponente fue el de Concepción Arenal, quien tuvo que vestirse de hombre en el siglo XIX para poder asistir a la Universidad. Todos estos factores, entre otros, presentados por Rebeca Fernández, explican los motivos por los que la presencia de la mujer se ha visto disminuida a lo largo de la historia y de la Literatura a diferencia de la tendencia actual en que son ellos quienes se ponen seudónimos de mujer para triunfar en el mundo de las letras.