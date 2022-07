Los autobuses urbanos recuperan el pulso e incrementan el número de usuarios

Los autobuses urbanos están recuperando el pulso y poco a poco van incrementando el número de usuarios, aunque está lejos todavía los más de 2,2 millones de viajeros que registró el servicio en 2019, el año previo a la pandemia por el covid-19 que supuso un desplome en la cifra de pasajeros. De momento se ha conseguido una recuperación que permite alcanzar el 75%, lo que supondría superar ligeramente los 1,7 millones, y tanto el Principado como el Consorcio de Transportes (CTA) confían en seguir aumentando las cifras con las medidas diseñadas en el marco del plan de movilidad.

El retroceso en el número de usuarios de los autobuses urbanos ha sido continuo en los últimos años, en los que solo se ha registrado algún incremento leve y puntual. El reto es que con el plan de movilidad se consiga dar la vuelta a las cifras. Y para ello, y por la estructura de los municipios que integran la comarca de Avilés, la visión es necesariamente global.

Según los últimos datos conocidos, el 60% de los pasajeros que utilizan los autobuses urbanos residen en Castrillón, y el 20% en Corvera. Gozón no puede quedar al margen, debido a la movilidad que se registra entre este concejo y Avilés. De ahí que tanto la reordenación de las líneas como las interconexiones se estén planificando teniendo en cuenta las conexiones y los intercambiadores.

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, se reunió el pasado miércoles con el director general de Transportes y Movilidad del Principado, José Manuel Capdevilla, y con el secretario general del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), José Luis Lamadrid, a los que trasladó las necesidades y propuestas del concejo. Fue en este encuentro en el que ambos trasladaron a la regidora castrillonense que el número de usuarios está repuntando. De hecho, la línea con mayor número de usuarios y que ya se ha agilizado es la que discurre entre Castrillón y Corvera atravesando Avilés (L1), y ya ha conseguido recuperarse hasta alcanzar una ocupación del 75%.

La mejora registrada en esta línea en el número de pasajeros, ha permitido aumentar la frecuencia reduciendo los tiempos de espera, que ahora son de 15 minutos frente a los 20 anteriores. La situación mejorará aún más con los proyectos de carril-bus y señalización semafórica específica para que los autobuses puedan circular con mayor fluidez.

La pandemia

Otro de los retos que se trata de afrontar con las medidas incluidas en los planes de movilidad de los concejos de la comarca y del Principado es mejorar las conexiones con el Hospital Universitario San Agustín y también entre los municipios y las grandes empresas asentadas en la comarca avilesina.

La Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA) registraba en 2016 más de 2,4 millones de usuarios, que fueron disminuyendo hasta poco más de 2,2 en 2019. Cuando llegó la pandemia, el desplome fue de prácticamente el 50%, teniendo en cuenta que el covid obligó a un largo periodo de confinamiento en primavera y cierres perimetrales en el segundo semestre de ese año y también en los primeros meses de 2021. Ese ejercicio, sin embargo, ya registró cierto repunte, hasta superar los 1,6 millones de viajeros.

Uno de los objetivos de los planes de movilidad de los ayuntamientos de la comarca es que se aparquen los coches particulares y se opte por caminar y por el uso del transporte público, tanto autobuses urbanos como el servicio ferroviario. De ahí que en la mente de políticos y gestores esté el reto de conseguir levantar la cifra de usuarios en el CTA hasta alcanzar de nuevo cifras similares a las que se registraban en 2016.

Vecinos de Piedras Blancas piden una parada próxima al balneario para ir la playa de Salinas

Un grupo de vecinos de Piedras Blancas se ha unido para solicitar un cambio en las paradas del autobús de la línea 1, la que comunica la capital castrillonense con La Luz a su paso por Avilés y Salinas. David Osorio, que ejerce como portavoz de ese grupo, pedirá ante al Ayuntamiento de Castrillón una nueva parada en Salinas para aquellos vecinos, sobre todo mayores, que quieren acudir a la playa. "Hay muchas personas mayores que usan el autobús para ir a la playa y en muchas ocasiones cargan con sillas o tumbonas por lo que sería bueno establecer una parada en frente del balneario de Salinas, donde estaba ubicada la locomotora Eleonore", señaló Osorio, que defiende además que ese simple cambio no supondría ningún gasto adicional a la compañía de autobuses, la del Tranvía Eléctrico, ni al Ayuntamiento de Castrillón y permitiría que los usuarios del transporte público no tuvieran que caminar "dos o tres calles" cargados para llegar al arenal. David Osorio afirmó que tramitará esa solicitud en los próximos días con vistas a que sea atendida por el Consistorio. "Lo que no puede ser es que ahora el autobús pare más lejos todavía de la playa", apuntó el portavoz vecinal que se refirió además al cambio de trazado de la línea 1, que modificó la parada de los "Tres Monitos". "Ahora lo hace más adelante", manifestó. La petición, continúa Osorio, es sencilla de ejecutar ya que el camino de vuelta a Piedras Blancas sí para por la acera de enfrente. "Lo más normal sería contar con un itinerario similar para la ida como para la vuelta", señaló.