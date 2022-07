El Puerto espera "más sensatez" en las correcciones ambientales para dragados

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente que exige al Puerto de Avilés llevar a cabo las labores de dragado de mantenimiento de la ría se consideró desde el inicio "desproporcionada e ineficiente". Por dos razones: por el elevado coste que representa y por no solucionar el problema al que se supone que se atiende en esas correcciones ambientales, el de reponer la arena perdida en la playa de Salinas. En medios portuarios han venido defendiendo ante el Ministerio de Transición Ecológica que no pueden asumir unos intereses ambientales que condicionan la propia actividad de los muelles. Por ello, de cara a la redacción de la próxima Declaración de Impacto Ambiental confían en que el asunto se afronte con "más sensatez" por parte de la Dirección General de Biodiversidad y la de Costas, que son los organismos con competencias en este asunto.

Desde el Puerto están empeñados en que esa próxima DIA incluya un mayor reconocimiento a la posibilidad de incorporar el material de dragado para cumplir con los aportes de áridos al arenal de Salinas. Se entiende que la composición físico-química del material retirado durante las labores que realiza periódicamente una draga es apta para llevar al entorno al entorno de la playa. Y esa afirmación se sustenta en informes técnicos.

La tarea pendiente del Puerto es devolver 90.000 metros cúbicos de áridos al arenal castrillonense, según se detalla en la actual Declaración de Impacto Ambiental. "La ley es la ley y se cumplirá", sostienen los gestores portuarios, quienes confían, no obstante, en que de cara al futuro esos requisitos se planteen con mayor cordura pues, como vienen advirtiendo en los últimos años, resulta económicamente inasumible afrontar todo el coste de las reposiciones de árido que se les imponen ahora. El estudio técnico encargado para saber si el material dragado en la ría se puede utilizar para reponer arena en la playa de Salinas ya avanza que podrían matizarse algunos de los requisitos vigentes.

El citado informe intenta comprobar si la arena de la costa tiene características similares a la que se draga en la ría. Para obtener resultados, ha sido necesario realizar muestreos en trece estaciones diferentes ubicados en las playas de Aguilar, Los Quebrantos, Bayas, Arnao, Salinas, El Espartal, Xagó, Verdicio, Llumeres y La Carnera. En total, unos 80 puntos de muestreo. Se busca, así, una solución y un origen a la presencia de contaminantes en los materiales dragados en la ría para poder devolverlos a su punto de origen sin necesidad de llevar a cabo ningún tratamiento adicional, de modo que las reposiciones de arena sean económicamente viables. Y, según las primeras informaciones recabadas de esos informes técnicos, se podría concluir que el material de dragado tiene la misma composición que el de la playa, por lo que podría llevarse allí.

El Puerto planteó en sus alegaciones a la última DIA la posibilidad de depositar en el litoral castrillonense la arena que se hubiera extraído de los dragados en la bocana y pidió flexibilidad en las condiciones de marea, viento y oleaje con las que se podrá dragar, así como en las condiciones de vertido al mar. Es precisamente en relación a estos últimos asuntos con los que el Estado se muestra flexible a introducir cambios. Pero en medios portuarios sostienen que de la respuesta a sus alegaciones se desprende también que para Madrid los dragados son la única causa de la pérdida de arena de Salinas. Y esa es precisamente la principal discrepancia que existe todavía con las direcciones generales que deberán resolver este asunto de cara a próximos dragados.

Estudios de la Universidad aprecian áridos contaminados

Informes técnicos alertaron sobre la presencia de contaminantes en el litoral de Salinas-San Juan-El Espartal y en la desembocadura de la ría. Se hicieron públicos en una jornada sobre dragado que organizó la Autoridad Portuaria de Avilés a finales del año pasado para analizar la problemática de los dragados en la ría y su influencia en la costa cercana. Y las conclusiones eran contundentes.

El material que se extrae del fondo de la ría de Avilés en los dragados de mantenimiento del canal de entrada no se puede verter en la playa de Salinas para regenerar este espacio por sus niveles de contaminación, subrayaron investigadores de la Universidad de Oviedo y del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Se advertía, no obstante, que esos niveles de contaminación eran en aguas profundas y no hay riesgo de daño a la población.