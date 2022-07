"No me gusta que todo siga un orden; hay cosas que no se explican, simplemente se sienten"

Sebastián Yatra va ya por su decimotercera actuación de su primera la gira española, que empezó a mediados de junio, y está solo un par de días de hacer escala en Avilés (este martes, 19 de julio, en el Pabellón de La Magdalena) donde aún quedan entradas disponibles. El colombiano, con su música en estado de gracia, va de multitud en multitud. La última prueba la tuvo en Vigo, el miércoles, donde actuó ante 60.000 personas que se entregaron a las coreografías de uno de los nombres musicales del momento para el público más joven.

Aunque le gustaría disfrutar de una playa concurrida o de una terraza en verano, con su repercusión reconoce que es más un deseo que una posibilidad. Y es que Yatra llena auditorios por medio mundo –se espera también lleno para este martes en la que es su única parada en Asturias– y más de veinte millones de fans siguen sus pasos casi diariamente. Pese a todo, dice “seguir teniendo la humildad como bandera” gracias al “apoyo incondicional” de la gente que lo rodea. Por un lado, la voz de quienes lo conocen en lo íntimo le hace conectar con esa modestia necesaria para trabajar a su máximo nivel y la “increíble respuesta que siempre dan los fans”. Su repercusión es viral por todos los medios. El concierto avilesino está incluido en la nueva gira del músico: "Dharma".

–México, Estados Unidos, Chile, Argentina y, desde junio, en España. ¿Todos los públicos que se encuentran son el mismo? ¿Qué peticiones le hacen los mexicanos que no le piden en Chiclana, por ejemplo?–

-En México canto algunas canciones que, por ejemplo, no canto en España y en España canto algunas que no canto en México; también hago en todos los shows algún ‘cover’ que sea representativo de ese país, pero los públicos cambian mucho. La cultura y con lo que nacemos alrededor forma gran parte de nuestra personalidad y ahí es dónde las cosas que nos estimulan o que hacen que sintamos o nos emocionemos, van variando de ciudad en ciudad y de país en país.

–Ha compartido su trabajo con otros cantantes y en varios discos. ¿Estas colaboraciones qué le dan? ¿Felicidad, nuevas visiones de su trabajo como artista?–

-Estas colaboraciones todas son una sorpresa y, entonces, siento que son unos grandes aprendizajes. Algunas me han dejado amistades, otras me dejado experiencias muy positivas y otras no tanto, pero es muy lindo, porque de todo te puedes nutrir.

–¿Cuál es el punto de partida de "Dharma Tour"?–

-El punto de partida es siempre la honestidad.

–¿Ha sentido presión en este disco?–

-Sí, en todos los discos siento algo de presión, y después me relajo. Claro, como al final tengo unos tiempos para entregar ciertas cosas, me pongo más presión de la que debo y el disco también me ayuda a aprender a relajar y cuando está listo, está listo, no hay que forzar.

–¿Qué cambios importantes hay en este álbum respecto a los anteriores que había grabado?–

-Este es un álbum donde me abrí mucho a trabajar con distintos compositores y productores y es bonito porque hay muchas culturas que influencian el álbum: desde la gente con la que lo produzco y la gente con la que escribí muchas de las canciones, los artistas que hacen parte del álbum y son de un montón de nacionalidades diferentes.

–Todos los creadores tienen un gran tema sobre el que gravita su obra: para Leonard Cohen era el desamor; para Tom Petty, reflexionar sobre el sueño americano; Springsteen rescata la América que se desvanece, ¿cuál es el gran tema de Sebastian Yatra?–

-¿Mi tema? El crecimiento emocional.

–En su caso, ¿cómo se desarrolla el proceso de composición: es doloroso, se remueven heridas?–

-El proceso de composición es un universo distinto.

–¿Qué artistas siguen siendo importantes para usted en la medida que son una influencia constante en su carrera?–

-Hay artistas nuevos que me van inspirando día a día y otros que siempre lo harán. Por nombrar a algunos: artistas como Michael Bublé, Maná...

–¿Cómo se puede labrar una carrera hablando de los mismos temas y dando la sensación de no repetirse?–

-Si escribes sobre situaciones específicas, nunca suena a repetición porque cuando escribes con nombre y apellido y estás hablando de dos personas únicas y situaciones superespecíficas, entonces tienen otros colores nuevos y refrescantes. Para mí, lo importante es intentar nunca escribir la misma canción dos veces.

–En ocasiones, John Lennon escribía letras imposible para burlarse de la gente que le buscaba un significado a todo, ¿le molesta que todo deba tener un orden y un sentido?–

-Sí. A mí no me gusta que todo tenga que tener un orden específico, escribir desde la matemática para que las cosas sucedan. Entonces está "cool" meter cierta matemática y cierta lógica, pero hay otras cosas que no se explican tan fácil y simplemente se sienten.

–¿Siente que tiene mucho que contar o hay más que callar?–

-Mucho que contar, siempre.

–Enumere los tres discos que siente que cambiaron su vida. –

-"Dónde están los ladrones", de Shakira; "Un día normal", de Juanes y "Romanza", de Andrea Bocelli.