La Virgen del Carmen bendice las aguas de la comarca

"La Virgen del Carmen es muy emocionante. Este día forma parte de nuestra cultura y de la religión católica. Sin duda, es un día muy grande para todos y especialmente, para los marineros". Aseguró María del Rosario Fuentes Ingelmo, que asistió a la misa y procesión, celebrada ayer en el entorno del Centro Niemeyer y que significó la vuelta a las actividades en la calle en honor a la patrona de los marineros, a quien también festejaron ayer en Luanco y en Salinas.

En Avilés, la Virgen del Carmen estuvo arropada por una multitud que alabó la misa celebrada por los tres párrocos de San Nicolás de Bari. El sacerdote, Alfonso López, inició la celebración pronunciando estas palabras: "Para Dios nada es imposible, para los de Lepanto tampoco. La Virgen del Carmen vuelve a conquistar su sitio. Es un gran día, un día para celebrar".

Alfredo Montes, presidente de la Asociación Lepanto Veteranos de la Armada aseguró, por su parte, que la iniciativa de la misa de campaña de ayer en el muelle del Niemeyer era una propuesta que llevaban dos años queriendo realizar, para poder rescatar una tradición que desde hace muchos años se había perdido. "Es algo que hacemos con muchísima ilusión. No es un evento solo para Avilés, sino para toda la comarca, ya que en esta ría hay varios ayuntamientos que participan en este puerto. Sin duda, esta es la guinda del pastel que le hacía falta a Avilés".

Esta festividad es capaz de emocionar a los devotos de la Virgen, como ocurrió con Prudencia Álvarez: "Me parece genial, que se haya hecho en el Niemeyer. Mi hermano Faustino Álvarez, antiguo presidente de la Ucayc, participó como uno de los impulsores de esta propuesta. En cuanto a la Virgen... ella es nuestra mamá del cielo, protectora en todos los momentos y especialmente en la hora de la muerte. Yo les até a mis padres, poco antes de su fallecimiento, un escapulario de la virgen en la muñeca. Una forma, para que puedan descansar en paz eternamente" .

Mónica García, asturiana pero residente en León, no se pierde ninguna de las fiestas organizadas en honor a la patrona de los marineros: "Yo he venido a acompañar a mi padre, Isaac García Pérez, miembro de la asociación de Lepanto. Ha sido una celebración muy bonita, me ha gustado mucho y sobre todo, como ha hablado el cura".

Durante la homilía, el sacerdote hizo una explicación acerca de las miradas: "Las primeras miradas cargadas de cariño que recibimos al nacer son las de nuestros padres y las últimas, las de nuestros seres queridos, entre ellos los hijos y nietos. De igual modo, está presente la mirada cariñosa de la Virgen a lo largo de nuestras vidas y estas, resumen y son el reflejo de nuestro paso por la Tierra". La patrona de los hombres de la mar recibió un precioso acompañamiento sonoro a cargo de la Banda de Música de Avilés. Sergio Calzón, de 25 años, fue el encargado de hacer percutir al bombo: "La verdad que me ha gustado mucho. Poder rescatar esto para los fieles y las personas que quieran acercarse a disfrutar de la fiesta del Carmen, lo convierte en una doble celebración para mí. La primera, por la tradición recuperada y la segunda, porque mañana es mi cumpleaños".

La procesión de la Virgen del Carmen en Salinas fue cuando menos peculiar. La imagen se adentró en el mar de la playa a hombros de los cofrades más jóvenes y acompañada de una multitud de bañistas que aplaudieron durante el recorrido.

Pero eso fue después de la misa solemne, que concitó gran expectación. Los tambores de la Cofradía del Carmen y de la Dolorosa sonaron al unísono para acompañar a la patrona de los marineros, aglutinando a multitud de personas durante la celebración y la procesión. El buen tiempo, pero sin un calor excesivo, también favoreció que hubiera una elevada participación durante la celebración de esta tradicional festividad. Los festejos continuaron de noche y en la madrugada, pero para los más trasnochadores, con un concierto de Pablo Valdés a medianoche, y a continuación la música que pinchó un DJ. Hoy, a partir de las 12.00, la asociación Amigos de Salinas, repartirán tradiconal bollo y el vino.

Luanco fue el otro gran escenario de celebración marinera en la comarca avilesina. La tradicional misa no se celebró en esta ocasión en la explanada del puerto, sino en la iglesia, para evitar posibles golpes de calor ante las elevadas temperaturas que se registran estos días. Sin embargo, y casi para satisfacción general, veinte minutos antes de que se iniciara el oficio, comenzó a llover en la capital gozoniega. Fue poco, pero suficiente para que refrescara el ambiente.

Centenares de personas acompañaron a la imagen de la Virgen del Carmen durante el recorrido hasta el "Maresco", la embarcación en la que salió a la mar rodeada de niños, para volver tras la ofrenda a los marineros fallecidos.

"Pese a la lluvia y a la enorme cantidad de personas que había, ha salido todo perfecto", aseguraba el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, al finalizar la jornada.