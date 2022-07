al agua, patos, futbolistas y veleros

Para una jornada tórrida, nada mejor que refrescarse en las aguas de la bahía de Luanco. Lo hicieron, en repetidas ocasiones, los participantes en la cucaña, la tercera y última prueba de los juegos náuticos de la fiesta del Carmen que ayer finalizó. Lalo Ovies, fue el conductor para esta edición y presentó a un total de 42 participantes. Entre ellos, había numerosos primerizos de 20 años, que no pudieron apuntarse cuando cumplieron su mayoría de edad, a causa de la pandemia. Fueron necesarias tres rondas y la recolocación del ramo para reducir la distancia y facilitárselo a los jugadores: "Dos años sin práctica es mucho, vamos a darles una pequeña ayuda", anunció Ovies.

Adrián García, conocido como "El Chovo" fue el primero: "LLevo trece victorias y cinco en Candás", proclamó orgulloso. Adrián Artime no tardó en posicionarse en el segundo lugar y, finalmente, Juan Barena, quedó en tercera posición. Las únicas chicas participantes fueron Raquel y Ana Villanueva, quienes lucharon hasta el final. "Es supedifícil y me duele todo, además te impacta la sensación de ir a caer", señaló la primera de las hermanas. Desde los 14 años llevan practicando el juego de la cucaña y tras la pandemia decidieron recuperar aquella diversión estival que, además, ayer, resultaba estimulante para aliviar el calor, en el muelle viejo de Luanco.

Los otros protagonistas de la jornada fueron la docena de jugadores del Marino infantil, que participaron en la primera prueba de los juegos del Carmen: los artilugios flotantes. Construyeron una balsa que representaba un campo de fútbol con hierba artificial. La suelta del pato también estuvo muy animada y contó con la participación de numerosos jóvenes. Kenay Hernández (12 años) fue el primer clasificado: “Es la primera vez que participo en esta prueba. Sé que mis padres están muy orgullosos de mí. Además, tenía el presentimiento de que podría ganar, llevo cuatro años preparándome y yendo a clases de natación". Martina Serrano (14 años) se llevó el segundo pato: "Ha sido sido muy cansado pero ha merecido la pena y lo he peleado hasta el final". Alejandro Vega, de 20 años, se proclamó vencedor en la suelta del tercer pato: "No me lo esperaba porque venía a la cucaña pero me animaron a apuntarme. Al final, salió bien".

Las festividad del Carmen también incluía una apretada agenda en el evento Avilés Gastronáutica, en el Paseo de la Ría. Las regatas mantuvieron entretenido al público. El campeonato de Asturias 595OD tuvo como ganador a la embarcación Marina de Avilés, patroneada por Alfonso Vallejo. La segunda posición fue para la embarcación Bahía de Gijón con el patrón Federico Ibáñez; y en tercer lugar: Pituchí, cuyo patrón fue Marco Fernández.

En vela adaptada, Ignacio Robles y Ana Belén Mayo, se hicieron con el primer puesto; Miguel Pérez y José Antonio Rodríguez, con el segundo; y Manuel Barbón y Vanesa Peláez, quedaron en tercer lugar.

Desde tierra firme el pintor Juan Bosco, captó las miradas de los paseantes. Con formación de arquitecto, estuvo viviendo en Alemania doce años, pero desde el verano pasado sus cuadros se inspiran en los paisajes costeros avilesinos: "Para este festival gastronáutico, he representado a la ría con sus regatas y a diferentes peces de agua dulce". Actualmente, Bosco está instalado en un "coworking" de Salinas: "Es un espacio en el que comparto mi galería, pinto y expongo. Además, tengo zonas para que la gente, alquile una mesa con ordenador y puedan trabajar a gusto".