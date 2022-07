"Top ten" de estrenos

Maxi Rodríguez lo admite: su "Oé, oé, oé" salió "bendecida" del teatro Palacio Valdés. Y es que, después de aquellas funciones del 27 y 28 de mayo de 1994, vinieron incontables. "La vi en Portugal y en Grecia y la han montado en España un montón de veces", continúa todo feliz. Jorge Valdano, el intelectual aquel que antes había sido futbolista, escribe en el prólogo del libro que editó Deus Ex Machina en 1998: "Por fin el fútbol a escena". Por fin sí. Y, desde entonces, pocas veces más. Veranio, Amancio y Toñito, las criaturas que en Avilés tuvieron los cuerpos de Kike Iglesias, Xuan Coll y Youse García, han visto mucho mundo. Y muchas tristezas. Pocos se acuerdan, pero "Oé, oé, oé" tiene subtítulo tenebroso: "Drama español en dos actos".

Este es uno de los diez estrenos nacionales de doble salto mortal que ha ido acogiendo el teatro avilesino a lo largo de sus primeros treinta años de la historia que empieza con su reapertura el 14 de noviembre de 1992.

Otro fue "La brisa de la vida", por ejemplo. Nunca habían trabajado juntas Amparo Rivelles y Nuria Espert. Lo hicieron con Lluís Pasqual en la dirección de un drama que había escrito el británico David Hare para Judi Dench y Maggie Smith en 2002. Sólo un año después el asturiano Nacho Artime hizo la versión española que se estrenó espectacularmente el 29 de agosto de 2003.

Uno de los primeros éxitos siderales asociados al teatro Palacio Valdés tuvo que ver con haber acogido el estreno de la versión en español de "El método Grönholm", de Jordi Galcerán (la original era en catalán). Fue el 13 de agosto de 2004. Después de aquella primera función avilesina hizo temporada en Madrid tres años seguidos. Y sólo entonces el reparto más o menos original –Cristina Marcos había sido sustituida por María Pujalte- comenzó su gira por España. Pero siguió habiendo "Método Grönholm" en el Marquina. Y en Asunción. Y en Caracas. Y en París. Y en Tijuana. Y en Manila. Y en Gijón, en el Jovellanos, por "Saltantes". Y en 2020, también con la directora original Tamszin Townsend, en Madrid. Con Luis Merlo, Marta Belenguer, Vicente Romero y Jorge Bosch en lugar de Carlos Hipólito, Jorge Roelas, Cristina Marcos y Jorge Bosch.

El actor Juan Echanove añadió la dirección a su currículo de vida en Avilés. Y es que el 10 de diciembre de 2005 se puso al frente de "Visitando al señor Green" y comenzó una nueva carrera que ha dado el salto mortal este mismo año 2022 con "Ser o no ser", que se estrenó en marzo, al poco de la invasión rusa de Ucrania, en Avilés. Explica el mismo Echanove por qué debutó con "Visitando al señor Green", por qué con Jeff Baron. Y dice que fue porque buscaba una obra para Juan José Otegui. "Cuando terminamos de hacer ‘El precio’ queríamos seguir trabajando juntos y entonces yo le hablé de que me habían ofrecido dirigir y de que me habían hablado de este texto. Creo que tenía el personaje idóneo para él, sobre todo, después del viejo Solomon. Creo que Otegui necesitaba un protagonista central, un personaje de aquellos que definen a un actor. Y ese es el señor Green".

Otro estreno sideral fue el de Juan Mayorga como director. No fue en el teatro Palacio Valdés –estaba en obras en aquellos días de febrero de 2012-. "La lengua en pedazos" se estrenó en Los Canapés. Con Clara Sanchis y Pedro Miguel Martínez. Le dieron al actual "Princesa de Asturias" de las Letras, el "Nacional de Literatura Dramática" por aquel texto teresiano. Y después dirigió "Reikiavik", "El cartógrafo", "El mago", una revisión de "La lengua en pedazos" (con Sanchis y Daniel Albaladejo esta vez), "Silencio".

David Serrano es otro director que ha hecho casi toda su carrera teatral contando con el público avilesino: "La venus de las pieles" (2014), "Lluvia constante" (2014), "Buena gente" (2015), "Cartas de amor" (2016), "Port Arthur" (2019), "El hombre almohada" (2021). De todas estas cabe destacar la segunda: "Lluvia constante". Se vio por primera vez el 3 de octubre de 2014. Y estaban Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta como principales protagonistas. En 2017 la prensa daba cuenta de la segunda entrada de la compañía en Madrid (eso es índice de que la obra lo está petando). Habían pasado por los teatros del Canal e iban a reestrenar en el Bellas Artes. Allí ya no estaba Peris-Mencheta. Le habían llamado para trabajar en "Snowfall". Y después vendría "Rambo. Last Blood". Y, con todo ese bagaje, uno de sus montajes más perfectos como director: "Lehman Trilogy", un grandioso estreno avilesino (17 de agosto de 2018) que anunció el "Castelvines y Monteses" de 2021 y el "Ladies Football Club" de este mismo año (aún no se ha estrenado en Asturias). Este último y el "Lehman Trilogy" son del italiano Stefano Massini. Y fueron, de verdad, una pasada.

Miguel del Arco presentó en Avilés "La función por hacer", su versión particular de "Seis personajes en busca de autor", de Pirandello: un éxito de esos salidos de la escena alternativa que luego se hizo "mainstream", si es que en el teatro español se puede hablar de "mainstream". Lo cierto es que fue en 2013 cuando los nombres de Del Arco y de "Kamikaze" –su compañía- se pegaron al del Palacio Valdés. De ese año es su "Misántropo" en un callejón de una disco con Israel Elejalde a lo grande. Sin embargo, la noche salvaje de "Kamikaze" en Avilés fue hace relativamente poco. Lo que pasó en Avilés el 25 de enero de 2019 nunca había pasado en el odeón local (ni en estos treinta años desde la reapertura, ni en los 72 anteriores, cuando los avilesinos asistieron a la inauguración del último teatro del siglo XIX en España el 9 de agosto de 1920): una sesión continua de dos tragedias sangrantes. Por un lado el "Port Arthur" de David Serrano y, por otro, "Jauría", la reconstrucción judicial del caso de la "Manada". Dos ejemplos de teatro documento a cargo de Jordi Casanovas que dieron que hablar (la segunda más que la primera), y que salieron del Palacio Valdés para hacer grande a este odeón de las afueras de las afueras.