"Es el peor julio", claman los hosteleros de Hermanos Orbón

Ruido, polvo y poco ambiente. Los hosteleros de la plaza Hermanos Orbón sufren este verano las obras de renovación integral del pavimento. La mitad de la plaza está andamiada y tampoco se puede caminar por ella. Los turistas también se quejan. "Es una pena no poder ver esta maravilla de plaza al completo y disfrutarla. ¿No habría otra época del año para hacer obra y caminar bajo estos soportales?", afirma el gallego Martín Gómez. Hay hosteleros que perciben que las ventas, como consecuencia de las obras, han ido a mínimos. "Es el peor mes de julio de los que recuerdo", afirma María Dolores Ibáñez tras años y años detrás de la barra de una de las cafeterías más conocidas del entorno. Ibáñez celebra que su local, al menos, ha podido colocar mesas y sillas en la plaza de Pedro Menéndez para intentar así minimizar el impacto de las obras. Aún así, es un verano difícil para la hostelería de la céntrica plaza avilesina.

Balazs Bencsik, que regenta un local con doble entrada por la plaza y también por la calle La Muralla, ha sacado la calculadora. No ofrece cifras totales pero sí es capaz de calcular de que "desde que comenzaron las obras" ha perdido "entre un 30 y un 40 por ciento" en su facturación. "A la gente le gusta estar en la terraza pero hay mucho ruido por las obras, también vienen muchas familias con sus peques, a los que les gusta estar corriendo pero no lo van a hacer ahora porque todo está lleno de tubos" y de andamios, indica el hostelero, que confía en que las obras de renovación del firme finalicen cuanto antes "porque agosto –dado la gran afluencia de turistas y avilesinos de la diáspora– es un mes que siempre ayuda a cubrir los gastos de julio y septiembre". Bencsik tiene claro que seguirá abriendo su local cuando las obras afecten directamente a su terraza, sin embargo, entiende que cuando llegue ese momento, "las ventas serán menores". "Solicitamos que nos dejaran colocar terraza en la calle La Muralla, pero nos dijeron que no", abundó el hostelero, tras servir un café en la barra.

Maribel Alberti afirma que su clientela lleva un mes sufriendo "ruidos y polvo" en la terraza, que también da para el interior de la plaza aunque tiene entrada para la calle La Muralla. "De momento, no nos afectó más, pero es que la obra aún no empezó en esta zona, y es verdad que estamos preocupados por el verano –porque es la época del año con más movimiento y afluencia de clientes–", apuntó Alberti, quien confía en que las obras finalicen más pronto que tarde para intentar remontar las pérdidas generadas por este verano anómalo.

Manuel García es cliente de la zona y percibe que "es un castigo más a la hostelería" tras los años de la pandemia. "Podrían haber hecho esta obra en otoño o primavera y no pasaba nada, si en verano es cuando pueden ganar cuatro duros con la terraza ¿Por qué lo hacen ahora? Nadie lo entiende, ni nosotros que somos clientes ni los hosteleros", señaló.

Algunos opinan además que las zonas de obra "iban a ser por partes", sin embargo, ahora está cerrada al paso la mitad de la plaza, la que da para la calle Rui Pérez. Y así todo, un verano de terraza y con ruidos de excavadora.