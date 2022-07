Yatra se calza los "Tacones rojos" en Avilés

Encapuchado y "En modo avión", Sebastián Yatra salió anoche al escenario en Avilés, en el pabellón de La Magdalena, con ganas de fiesta. Los fans, enfervorecidos, esperaban a su ídolo, con pancartas al aire, y le brindaron vítores y aplausos en cuanto se encendieron las luces de neón y los cañones de humo anunciaban la salida del coach colombiano de "La Voz Kids". "Dale, arriba, Avilés", pidió al artista, que inició su concierto con "Melancólicos anónimos".

"Llevo 5 años sin decir esto y por eso estoy emocionado". Y entonó: "Buenas noches, Asturias". Enseguida se calzó los "Tacones rojos" y aprovechó para saludar a su público asturiano, con una pregunta al aire: quería saber quien entre el público llevaba los famosos zapatos que dan nombre al tema que ha dado la vuelta a medio mundo. En ese momento los admiradores de Yatra enloquecieron mientras les brindaba una coreografía perfectamente acompasada con dos bailarinas, vestidas de rojo, a juego con los famosos tacones. También hizo repaso a uno de sus viejos temas, que le lanzaron al estrellato cuatro años atrás: “Traicionera”. Ese tema puso a las cinco mil almas reunidas en el pabellón avilesino a bailar mientras cantaban a coro con el artista.

Durante la balada "Cómo mirarte", Yatra sacó a relucir sus dotes al piano, lo que envolvió al público en una atmósfera más íntima. A través de "devuélveme el corazón" (con gesto incluido del artista) Yatra quiso recordar a los que faltaban anoche, desatando las lágrimas de numerosos fans. "Si tienen a alguien que se ha ido antes de tiempo…", enunció detrás del piano. Más aplausos.

Cuando llegó el momento de "Dharma", la canción que da título a la gira, con la cantante Rosario, tras él, en vídeo, decidió bajar del escenario a saludar a la primera fila al grito de "¡Viva Colombia!". Más euforia con su versión de "No estamos locos", "una canción que me encanta", confesó antes sacar el espíritu flamenco a los presentes. Avanzando hacia la traca final del concierto abandonó su levita combinada con el pantalón de camuflaje y se enfundó en una camiseta en la que se leía: "La chica que baila reggaeton con tacones rojos" y que después hizo volar hacia el público, igual que una botella de agua. "Sudo bastante, ¿no? ¿Saben una cosa? Soy la persona con menos puntería", bromeó. Otros afortunados pudieron llevarse una toalla que el artista lanzó y que había utilizado para quitarse el sudor. "Les voy a confesar algo. Hoy, físicamente, estoy bastante agotado. Siempre queremos mostrar que estamos al cien por ciento: con nuestros papás, en redes sociales, en una entrevista de trabajo… pero no siempre hay que estar al cien por cien. Lo que sí hay que dar es el cien por cien. Cuando tú das el cien por cien, de ti me enamoro". Y vaya si enamoró al público asturiano.

"Ya no tiene novio" fue otro de los temas más coreados que inició con un increíble solo de guitarra eléctrica por parte de uno de los músicos. "Gracias por esta noche que me están regalando. Esta canción nos recuerda al verano de 2017", pronunció Yatra para introducir su tema "Ya te encontré", rememorando los tiempos en lo que estuvo en la villa avilesina, cantando por primera vez.

"Te cambio a mi hermano por tu camiseta", leyó el artista en una pancarta de las primeras filas. Al finalizar la canción, enloqueció nuevamente a sus fans quitándose la camiseta y lanzándosela a la chica del público que se la había pedido.

En "Las dudas", Yatra se colgó la bandera de Asturias al cuello y aprovechó para bajarse de nuevo del escenario a saludar. El gesto fue recibido con una cama de manos sobre la que se tumbó.

Fue en "Robarte un beso" cuando el público volvió a revolucionarse. Se trata de uno de los hits del verano 2018 de estilo vallenato. Tras esta canción, el artista repitió los archifamosos "Tacones Rojos" agradeciendo a su público que la hayan convertido en la canción del verano. "Hemos llegado al máximo punto de energía", anunció. "Qué buen directo", coincidieron los amigos Estefanía Giraldo, Rubén López, Lorena Lavandera, Beatriz Alonso, de Castrillón y Gozón. Cerró la "Pareja del año". "Este show es gracias a todos vosotros", dijo dirigiéndose también hacia todo el equipo técnico, el cuerpo de baile, los músicos, los promotores, incluso el equipo de seguridad, "y especialmente vosotros", señaló dirigiéndose al público, "ustedes son el verdadero show". Y vaya si hubo show en Avilés. "Muy chulo, nos encantó", coincidieron Olaya Velasco, de 11 años y su prima Daniela Gancedo, de 11.

El concierto fue el más especial para Rocío Moreno Moraño, de 16 años, acompañada de su madre, Gema Moraño. El concierto es su regalo de cumpleaños porque el 27 de julio cumple los 17. Se encontraban en la zona con movilidad reducida a causa de una fractura en el pie. Nicolás Rodríguez Romero, 17 años, se desplazó desde Oviedo, junto a su madre Begoña Romero y su hermana Carlota, de 14. Carlota es la más fan de la familia: "Es como mi ídolo, me encanta y me anima mucho, especialmente cuando estuvimos confinados. La pandemia con Yatra fue muy buena". Ángel Marín acudió con su mujer María del Carmen Vega. Joaquín Martínez, de 36, acudió junto a su hermana Miriam, de 32. Fue gracias a una invitación que le hizo uno de los seguidores de TikTok. "Creíamos que era una broma. Vinimos casi sin saber si podíamos entrar", confesó ella.