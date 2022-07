Avilés busca hueco en la élite musical

"Este de Yatra ha sido el concierto del verano", aseguró ayer la concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, convencida de que el pabellón de exposiciones de La Magdalena –previa reforma– se consolida como plaza de conciertos de artistas de renombre internacional. Camilo fue el primero en estrenarse en septiembre de 2021 en el nuevo "conciertódromo" de Avilés, siguió Raphael el pasado mes de mayo y este martes llegó el show de Sebastián Yatra, que se hizo eco en las redes sociales de su paso por la ciudad convirtiendo a Avilés en "trending topic".

"Que me adopte, por favor", rogó emocionada Leire Matanzas Aguirre, de 10 años, al término del concierto avilesino del artista colombiano Sebastián Yatra. Ella fue una de las cientos de fans eufóricas que entre pancartas al aire, esperaron anteayer a su artista favorito y llenaron de vítores y aplausos el recinto de La Magdalena en cuanto se encendieron las luces y los cañones de humo anunciaron la salida a escena del coach colombiano de "La Voz Kids".

Al cantar su éxito "Tacones rojos" Yatra aprovechó para saludar al público –5.000 personas– y lanzar una pregunta al aire: quería saber quiénes entre el público llevaban los famosos tacones rojos. En ese momento, los admiradores de Yatra enloquecieron. Mientras, el artista realizaba una coreografía perfectamente acompasada con dos bailarinas vestidas –cómo si no– de rojo, a juego con los tacones de la canción.

Durante la canción que da título a la gira, "Dharma", Yatra sacó a relucir el espíritu flamenco que el público lleva dentro. Además, aprovechó para bajar del escenario para refrescarse con el abanico de una de las chicas de primera fila. Otros afortunados pudieron llevarse una toalla que el artista lanzó al público y con la que se había quitado el sudor previamente. Esa entrega del artista y la cercanía con el público explica una preferencia que expresa, por ejemplo, Claudia Díez Pérez, leonesa de 17 años, quien aseguró que lo que más le gusta de Yatra son sus actuaciones en vivo: "Los directos que hace son impresionantes. Todo un espectáculo".

"Ya no tiene novio", iniciada con un espectacular solo de guitarra, fue otra de las canciones destacadas del concierto del colombiano. "Gracias por esta noche que me están regalando", dijo Yatra para introducir su canción "Ya te encontré", evocadora del verano (2017) en el que estuvo en Avilés cantando por primera vez. Durante la balada "Cómo mirarte", el cantante demostró sus dotes artísticas al piano, lo que envolvió al público en una atmósfera de melancolía. Se trata de una canción que muchas parejas se dedican entre ellas y las amigas Inés Fernández, de 18 años, y Cristina Montes, de 20, no pudieron sustraerse: en cuanto sonó la pieza no pudieron resistirse y echaron alguna que otra lágrima compartida.

"Les voy a confesar algo: hoy estoy bastante agotado físicamente. Y es que es imposible estar al 100 por ciento siempre, pero lo que sí se puede hacer es dar siempre el 100 por ciento". Así introdujo Yatra su canción "Un año". Brenda Arias, de 19 años, piropeó al cantante: "Es un amor. Perfección en estado puro. No lo hay más humilde y cuando lo escucho pone toda mi vida en ‘modo avión’".

"Te cambio a mi hermano por tu camiseta", leyó Yatra en la pancarta de una de las fan. El artista vestía en ese momento una blanca de tirantes en la que podía leerse en letras negras "La que baila reguetón con tacones rojos". En un momento del concierto Yatra enloqueció nuevamente a las fans quitándose la susodicha camiseta y lanzándola a la chica de la pancarta.

En "Las dudas", el colombiano se colgó la bandera de Asturias y aprovechó para bajar de nuevo del escenario a saludar a sus fans.

Con "Pareja del año" llegó la despedida: "Este show, esta gira, es gracias a todos vosotros", dijo Yatra a modo de agradecimiento a todo su equipo, y especialmente a las fans, las que tienen mucha parte de protagonismo en el espectáculo.