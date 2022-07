"Unir Luanco, Cantábrico, hípica y julio es un éxito"

Santiago Núñez es el director del Concurso hípico de La Mofosa, de Luanco (Gozón),patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Lleva diez años al frente de este certamen que atrae cada año a decenas de jinetes que compiten en un entorno privilegiado, con vistas a la bahía de Luanco. Núñez ultima estos días los detalles para que al certamen no le falte detalle. El concurso hípico de La Mofosa se desarrolla durante dos fines de semana, del 22 al 24 y del 29 al 31 de este mes. Es un concurso con gran aceptación en Gozón ya que forma parte de la identidad estival del municipio desde la década de los años cincuenta, en la que solo competían jinetes asturianos. El entorno en el que se desarrolla el Hípico, uno de los acantilados situados sobre Luanco, "es privilegiado", destaca Núñez.

–Lleva una década al frente del certamen hípico. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

–Es un mundo diferente, no tanto en lo que se refiere a los caballos, que es casi igual, sino por la vida, que ha cambiado por la tecnología. Antes todo era en papel, desde las apuestas a las puntuaciones de las competiciones. Las necesidades de los jinetes no han cambiado en los costes de matriculación pero sí otras cuestiones y apoyos, llega un momento en que este tipo de concursos, si no tienen apoyos, llegan a ser inviables. Pasamos de ser un concurso de prao a ser algo más profesional.

–La esencia del concurso apenas ha variado en esta década.

–Cuando lo retomamos hace diez años recuperamos las competiciones nacionales y pusimos en marcha un revulsivo y desde entonces ha habido una evolución brutal en Asturias. Comenzamos con el patrocinio de grandes compañías y dimos salida a un concurso nacional asentado y querido. Lo dijo Pepe Arango, un jinete histórico, en el año de la recuperación del concurso: agradeció el impulso y la vuelta del concurso nacional tras años de parón y la intención de cuidar a la gente. Y así seguimos.

–Siempre ha defendido que el Hípico de Luanco no solo es deportivo, también es social y turístico. Hábleme de ello.

–Así es. En el plano deportivo es una competición para la que muchos jinetes supone el final de su temporada y para otros, para los locales, el principio. Además, de deportivo, el concurso supone un impulso a la ganadería equina de la zona, no solo la de Gozón, sino también la asturiana. En lo social ahora no tenemos apuestas como sí tienen otras comunidades limítrofes y Gijón mismo, en Asturias, algo que nos parece discriminatorio. Y en lo turístico, somos un imán, atraemos a más de cien jinetes, sus equipos, familias y aficionados a la hípica durante dos fines de semana y eso beneficia a hotelería y hostelería. Es más, es habitual ver a los jinetes y sus acompañantes en restaurantes y hospedados en Luanco y otros concejos de la comarca.

–¿Le gustaría volver a contar con apuestas en Luanco?

–Nos gustaría, sí. Y no lo decimos por cuestiones de dinero, sino porque las apuestas animaban las competiciones. Por poner un ejemplo, en el último año que hubo apuestas los beneficios fueron para la investigación de la enfermedad de Rett.

–El pasado día 14, en la presentación del concurso en el Museo Marítimo, planteó que el Hípico de La Mofosa "son como unas vacaciones". Explíquelo.

–Viene mucha gente de Madrid y el caballo viene también a relajar su mente, a descansar y por supuesto, también a competir. Los jinetes y caballos vienen de fin de semana, saltan frente al mar, con buen tiempo como el que estamos teniendo y todo el mundo está encantado de venir a participar al concurso de La Mofosa. La gran diferencia de esta cita hípica es que unir la villa de Luanco, el mar Cantábrico, el concurso hípico y el mes de julio es sinónimo de éxito.

–Con estos mimbres, el concurso hípico de La Mofosa ¿tiene visos de crecer en próximas ediciones?

–Ahora contamos con competiciones para caballos jóvenes, concurso nacional y quizá sí podríamos aspirar a ser un certamen internacional y tener una semana más; por el momento no se prevé, pero requeriría una mayor organización.

–Gozón es uno de los concejos asturianos con mayor potencial en ganadería bovina, ¿y de equina?

–Tiene un potencial enorme; es más, tenemos caballos que compiten en campeonatos del mundo. Es una ganadería extensiva; es decir, que no produce residuos, requiere mano de obra para su cuidado y, además, ayuda a fijar población en el medio rural. Este tipo de ganadería, la de caballos deportivos, tiene un altísimo valor; ya al nacer podemos hablar de precios que oscilan entre los 6.000 y los 70.000 euros. Hay que tener en cuenta con que los canales de comercialización de estos animales están en el centro de Europa, en países como Bélgica y Holanda.