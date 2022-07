"Poder cantar y actuar viendo el mar Cantábrico me inspira"

Nando Agüeros será el encargado de abrir el festival "Luanco al mar" en el muelle viejo de la capital gozoniega el próximo 4 de agosto. Estará acompañado en el escenario por varios artistas asturianos de la talla de Chus Pedro, Pipo Prendes, Mina, "Los Berrones", Anabel Santiago y también la andaluza Rosa López.

–Ya está en Luanco. ¿Qué le parece el espacio donde va a actuar, el muelle viejo de Luanco?

–El entorno es ideal, no podía encontrar un escenario tan idóneo para cantar mis canciones que tanto tienen que ver con el mar y con la tierra. Poder actuar y cantar viendo el Cantábrico me inspira, está presente en muchas de mis canciones.

–Será un concierto especial, con sus primos o hermanos asturianos...

–(Ríe) Mis primos hermanos.

–Y, ¿cómo va a ser?

–Cada uno va a cantar conmigo una canción. Con Chus Pedro, cantaremos un tema del cancionero popular asturiano, "Chalaneru".

–Me lo temía.

–Es una canción que siempre me ha gustado mucho. Se lo propuse precisamente ayer –por anteayer– a Chus Pedro y le pareció buena idea. Al final, cerraremos todos juntos con "Viento del Norte".

–"Viento del Norte" se ha convertido ya en un himno de toda la Cornisa Cantábrica.

–Sin duda, es muy conocida en toda España. También tiene muchas versiones. La cantan coros de Madrid, de Castilla... y sobre todo en la Cornisa Cantábrica se canta mucho, tanto por corales como orquestas. La hice pensando en un lugar concreto pero como no nombré a ninguno y todos se sienten identificados... Es lo bueno de no encasillarla. Es una canción que ya pertenece al pueblo, supera al artista y eso es que has hecho una buena obra.

–Su repertorio cuenta con no pocas referencias a Asturias, por poner dos ejemplos "La Santina" y "El restallar de Asturias". ¿A qué se debe?

–Me crie muy cerca de Asturias, en el valle cántabro de Lamasón, en Picos de Europa. Y de pequeño venía mucho por Asturias. Es una cuestión de cercanía y también afectiva.

–¿Para cuando se empadrona?

–(Ríe) Cualquier día, porque doy más conciertos aquí que en Cantabria.

–¿Por qué?

–Me gustaría saberlo. Creo que en Cantabria me tienen muy visto. En Asturias soy más novedoso.

–Hábleme del concierto que abrirá "Luanco al mar". ¿Cómo conoció al elenco de artistas que le acompañará?

–Debido al paso de los años con todos he tenido colaboraciones. A Anabel la conozco desde hace veinte años, con Mina estuve actuando en Torrelavega, "Los Berrones" fueron mi grupo de cabecera con 14 o 15 años y colaboré con ellos en Santander, con Fran Juesas compartimos manager, con Chus Pedro y con Pipo hemos actuado juntos muchas veces y con Rosa López, no hace mucho que la conozco, vino a Torrelavega me vio entre el público, me gustaría hacer una foto con Rosa, comimos y de ahí surgió el llamarla para este concierto

–¿De qué manera animaría al público a asistir a este concierto tan especial?

–Quien quiera respirar el aire de las montañas y la brisa del mar en forma de canción, que se anime a venir a este espectáculo único en Luanco, habrá grandes artistas asturianos que darán un recorrido a mi discografía, y presentaremos mi último disco, "Somos tierra".