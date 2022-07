«Nuestra obra ha sido concebida totalmente para su estreno en el marco del Celsius»

La novelista, poeta y dramaturga Alba Quintas Garciandia (Madrid, 1994) estrena esta noche (23.00 horas) en el teatro de la Factoría Cultural «Alicia desvelada», la primera producción teatral que programa el festival Celsius 232 de fantasía, ciencia ficción y terror. La autora de «Celia en la revolución» conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de uno de los bares del centro neurálgico del encuentro cultural avilesino.

–Lo que faltaba por hacer en el Celsius era teatro. ¿No?

–Yo creo que Fernando Marías y «Los hijos de Mary Shelley»...

–... Sí, pero era algo parecido al teatro. Nada más.

–Ya, pero sembraron un poco las semillas para que finalmente podamos estrenar. Recuerdo, por ejemplo, una presentación medio teatralizada de Rosa Montero... Hubo cositas ahí, pero lo que es una noche de saber que la gente acude a ver una función de teatro sí, la nuestra será la primera.

–¿Y qué tal?

–Emocionadísima.

–El texto lo escribió para que se representase aquí, en el Celsius.

–Sí. Total y absolutamente.

–¿Y se va a morir aquí también?

–No. Esperemos que no. No tenemos nada cerrado, ni hay nada seguro, pero «Alicia desvelada» es una función que está montada pensando en que se pueda llevar a casi cualquier escenario. Son tres actores, tiene una escenografía bastante flexible... tiene muchas posibilidades en cualquier tipo de teatro: salas más pequeñitas o una un poco más grande. Pero, como le dije, sí que está hecha expresamente para el festival Celsius 232, para los géneros que se tratan en el Celsius... Bueno, la idea nació de aquí. Luego ya, que pueda volar, es otra cosa.

–¿Qué hay detrás de «Alicia desvelada»?

–Estoy obsesionada con la última foto que le hizo Lewis Carroll a Alicia, cuando ella tenía 17 años. Tenemos un archivo muy grande de fotos de Alicia de niña y luego una única foto de adolescente, cuando la familia ya no se hablaba con Carroll. Ella tiene el gesto de que no quiere estar allí, delante del objetivo. Totalmente hostil. «Alicia desvelada» nació de pensar qué hay detrás de esa fotografía. Nuestra obra de teatro, que tiene muchos momentos de fantasía, se ambienta en un tiempo real: la noche del último encuentro de Alicia y Carroll. Alicia tiene 17 años, está dando vueltas en su habitación –por eso, el desvelo– pensando que no quiere ver al escritor.

–Porque el escritor tenía muy mala fama.

–Ahí hay un toque. Les decía a los actores que era imposible que yo pudiera dar una respuesta sobre la presunta pederastia de Carroll. Los historiadores no lo saben: se quemaron todas las cartas a Alicia, también las páginas de sus diarios, la familia de Carroll hizo todo lo posible por enterrar el secreto. Y lo consiguió; pero sí, Carroll tiene fotos de niñas desnudas. Pero es que en la época victoriana había tradición de eso.