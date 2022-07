Chaoko, afamada cosmaker: "Si no lo encuentras en la tienda, háztelo tú"

"Empecé a maquillarme con 13 años. En esa época, para mí, salir a la calle era como ir a la guerra. Mis maquillajes antiguos los llamo ‘maquillajes de contienda’". Así fue cómo se inició la catalana Chaoko –más de 600.000 seguidores en Youtube– en el arte del maquillaje, hace doce años. Desde entonces, ha ido perfeccionando sus dotes como maquilladora y a día de hoy es una artista multidisciplinar con formación en "bodypainting", diseño y costura.

"Yo no hago maquillaje de cosplay, yo soy cosmaker y hago mis propios diseños. Todos ellos inspirados en mi estado de ánimo", aclaró la diseñadora, ayer ponente en el Festival Celsius. Las creaciones de esta joven no están basadas en personajes pertenecientes al mundo del anime. El cosmaker es una fusión de dos palabras anglosajonas "costume" (traje) y "make" (hacer). Chaoko comenzó a confeccionar sus propias vestimentas desde que vio que ninguna prenda de ropa vendida en las tiendas convencionales la representaba. Son trajes de diseño completo, que abarcan desde el calzado con plataformas y tachuelas, hasta la peluca, rastas, extensiones y adornos para el cabello de Hello Kitty.

La "colorimetría" es un elemento fundamental para esta mujer creativa: "Según mi humor, me maquillo alternando colores pastel o suaves; si estoy más receptiva con el público y la gente, puede que hasta añada corazones o diseños amigables en mis maquillajes. Si mi estado de ánimo es más cerrado o melancólico, utilizo colores más oscuros, rozando lo gótico. Aunque a veces esto causa el efecto contrario", aseguró Chaoko.

Durante la "masterclass" impartida ayer en el Celsius –"Tips para el uso de la pintura corporal: Bodypainting y cosplay"– la maquilladora catalana hizo una demostración en directo con una chica del público: Alexa Moro Serrano. Reutilizó uno de sus viejos diseños de maquillaje facial, basado en un antifaz de pintura negra sobre una base blanca. En el transcurso de su trabajo, Chaoko compartió varios tips de maquillaje con el público asistente: "Es importante si queremos usar lentillas, que sean lo primero que pongamos; si las dejamos para el final corremos el riesgo de que los ojos lagrimeen y echen a perder todo el trabajo previo".

Además, recomendó que antes de emplear cualquier producto nuevo se haga una prueba en la muñeca para detectar posibles reacciones alérgicas. Para cuidar la piel, aconsejó el uso de crema solar facial a diario, independientemente de que el día esté nublado. Además, el uso de una crema hidratante debajo del maquillaje y otra posterior a la retirada del mismo: "Ayudará a prevenir sequedad, arrugas y cualquier otro tipo de maltrato en la piel".