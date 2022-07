"Disfruto poniéndome en el lugar de las arañas, los pulpos o mentes aún más ajenas"

Tras un alcanzar el éxito por la vía lenta, el escritor británico se está situando en primera línea de la ciencia ficción. El premio "Arthur C. Clarke" para su novela "Herederos del tiempo" puso en primera fila a Adrian Tchaikovsky (Woodhal Spa, Lincolnshire, Reino Unido 1972) después de unos inicios difíciles –no consiguió publicar hasta 2008 y se dedicó a tiempo completo a la escritura solo desde 2018– lleva publicados 40 libros ("y creo que en 2024 ya llevaré 50", explica). Saltando de la ciencia ficción a la fantasía. Zoólogo de formación, fue capaz de ponerse en la mente de una raza de arañas inteligentes sin que piensen como hombres con ocho patas, o tantear cómo interactuarían con los humanos una raza de alien del tamaño de una Luna en el reciente "Huérfanos de la Tierra" (Alamut). Hablamos de todo esto en el festival Celsius de Avilés

–¿Cómo lo hace para ser tan prolífico?

–Planifico mucho y escribo rápido. Pocas veces tengo que volver atrás y reescribir secciones enteras de mis libros; cuando acabo la primera versión es bastante similar al libro que enviaré al editor. Se trata de tener un proceso efectivo.

–¿Cómo aplica su formación como zoólogo en sus libros?

–El estudio del comportamiento animal es un área que está explotando en estos momentos, hay un gran número de investigaciones realmente interesantes. Las teorías generales previas, cuando yo estudiaba en los 90, no eran realmente útiles, trataban a los animales como robots, no como seres vivientes, y recientemente esto está cambiando. Se entiende cada vez más cómo los animales pueden pensar, sentir como una criatura viva, lo que para mí resulta bastante obvio pero era un punto de vista que no se apoyaba precisamente desde el campo de la ciencia durante mucho tiempo. Por ejemplo, "Herederos del tiempo" está basado en un estudio sobre el comportamiento de las arañas.

–Su principal reto es imaginar formas distintas de percibir y pensar no antropomórficas.

–Sí. Lo más importante para mí es que es algo que disfruto, es un reto que me estimula, ponerme en el lugar de arañas, pulpos o mentes aún más ajenas a nosotros.

–Solo hay un paso entre imaginar cómo piensa un invertebrado y cómo pensaría un alien, ¿no?

–Es un solo paso, pero es un paso enorme, porque incluso una araña estará más cerca de nosotros que un alien, porque tenemos los mismos orígenes en el mismo mundo. Intento darle vueltas a cómo pensaría una criatura realmente alien y es un ejercicio totalmente distinto. Incluye pensar qué áreas en común podríamos tener con alguien que viene de una biología y evolución completamente distintas. En ciencia ficción sueles partir de la asunción de que algunas cosas en la Tierra han de ser iguales en todas las partes donde surja la vida, pero intento revisarla, porque no está necesariamente justificada.