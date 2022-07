Catherine Rivero (Avilés, 2002) es la nueva Miss Universo Asturias. Vive en Las Vegas, en Corvera. Piensa estudiar Marketing. Jugó en División de Honor Plata en el Gijón Balonmano y en el Valladolid.

–¿Cómo conoció este certamen?

–Llevo ya unos años en el mundo del modelaje. Participé, por ejemplo, en Dama y Caballero Asturias y quedé como segunda dama de honor. Ahí conocí a bastante gente, incluida a Lili Lifer, que era la maquilladora de aquel certamen y ahora es la delegada de Miss Universo Asturias, un concurso que estaba cogiendo bastante bombo y a mí me encantan los certámenes de belleza. Me preguntaron si quería participar. Y lo hice encantada.

–¿Dónde hizo el “casting”?

–Lo hice en Avilés, en Rome Avilés.

–Eligieron a catorce finalistas y usted ganó. Estará encantadísima.

–Bueno es que estoy… ¡Estoy que no me lo creo! Superemocionada y con mucha gana de ir al Nacional y estos meses prepararme a tope.

–¿Qué fue lo más difícil?

–Nosotras, cuando desfilamos, no tenemos toda la ficha de los jurados. Nos volveríamos locas. Lo más importante en una modelo es que tenga actitud porque sin ella no va a ir a ningún lado. La actitud lo que demuestra es que tú te lo crees y que tú vales mucho. Con una actitud arrolladora consigues captar la atención del jurado y al público.

–Vaya, que usted sabía que iba a ganar.

–¡Qué va!

–Quiero decir que salió a la pasarela con el deseo de ganar.

–Eso sí. Desde luego. Me acosté pensando: «Imagínate que ganas». Mi familia me dice: «Piensa en positivo y atraerás lo positivo». Obviamente, soy consciente de que tengo muchas aptitudes para ganar. Bueno, tenía. Y así fue. Ahora mismo me lo creo más porque hace años, cuando era pequeña, sufrí «bullying» y mi padre me metió en el mundo del modelaje para que subiera mi autoestima. Todo esto –el modelaje, la moda, los certámenes de belleza– me ha ayudado un montón a despegar y a decir que soy válida. La mujer perfecta es tal cual es. Este certamen me ha enseñado a conocer gente y a distinguir una competencia de un encuentro con amigas.

–¿Estuvieron muy unidas todas ustedes?

–Sin duda ninguna. Hicimos muy buena piña y estoy supercontenta de que me hayan tocado estas compañeras. Obviamente, vamos a competir y hay que ganar, pero nadie pisa a nadie. Todas nos ayudábamos.

–En las películas siempre hay alguna que lanza unas canicas para que te caigas...

–(Risas). Sí, sí... Pero aquí no pasó. Estoy supercontenta porque la delegación nos ha apoyado en cada problema que hemos tenido. No tengo ninguna palabra mala para nadie. Todos los implicados nos ayudaron un montón.