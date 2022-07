El director del instituto de FP se jubila: "Confío en la pronta reforma del centro"

El director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés, Luis Fernando Gijón, se jubila. "Me queda una semana de trabajo y aquí estamos, con el proceso de admisión del nuevo curso...", afirma el docente, que trabajó ya en el desaparecido FP de Valliniello, donde fue jefe de estudios; se trasladó en 2010 al CIFP, donde mantuvo el cargo hasta que los últimos cuatro cursos ocupó la dirección. "Me voy con la ilusión de que en unos años, en un tiempo razonable, comience a funcionar el centro de La Grandiella y reformen el CIFP; mientras yo estuve en cargos directivos no se puede decir que no se peleó por la ampliación y por la reforma, hice todo lo que se podía hacer, eso sí no soy Don Quijote luchando contra molinos", defendió el docente.

Ahora, Luis Fernando Gijón piensa en sus inmediatas vacaciones. No prevé hacer nada especial; eso sí, su máxima ilusión está puesta en el mes de octubre. "Seré abuelo", anuncia con orgullo. Por lo tanto, no duda en que uno de sus primeras tarea, ya como jubilado, será la de "cuidar": "Me dedicaré a cuidar a mi nieto, a mi hija, a mi yerno y a mi mujer, y también a que me cuide la familia". Si algo tiene claro es el cariño de sus compañeros durante los últimos doce años en el CIFP de Avilés. Algo más de dos décadas al frente le han valido para no olvidar el centro por el que tanto luchó por mejorar sus instalaciones y evitar las saturaciones en las aulas y en los talleres. "El centro pasará a otras manos, pero estoy convencido de que habrá un buen equipo al frente", manifestó el todavía director del CIFP de Avilés, al que aún le quedan cinco días para hacer las maletas y pensar más en su familia que en los cuadrantes de horarios y ciclos formativos que le han ocupado buena parte de su tiempo estos años.