Un verano "a reventar" en Luanco

Luanco está de bote en bote. El verano siempre es sinónimo de gran afluencia de visitantes a la capital gozoniega y este año, por demás. Los hoteles, según los profesionales del sector, están "llenos" o "casi llenos"; no pocos restaurantes agotan con días de antelación las reservas para comer o cenar el fin de semana; y el flujo de visitas a las oficinas de turismo va camino de récord.

"Las multitudinarias fiestas del Carmen fueron un buen termómetro para testar la gran cantidad de personas que hay", indica el concejal de Festejos, Daniel Fernández. Precisamente, desde mediados de julio se constata un incremento de visitantes, pero también el edil también reseña que algunos hoteles "tuvieron el mejor mes de junio que se recuerda".

No obstante, hay hosteleros que comparan las cifras presentes con las del año pasado y pese a que este año son, según dicen, "buenas o muy buenas" las de 2021 fueron incluso "superiores", y todo porque la anterior temporada estival, por el covid, "no se podía viajar al extranjero". Los hosteleros ven más animado el día que la noche, "pero en términos generales todo va bien", concluyen. La cuestión, como siempre se dice en Gozón, es "desestacionalizar el turismo", pero esa es una meta que, por diversas razones, no se acaba de alcanzar.

"En verano, estamos a reventar", expresa la concejala de Turismo, Eugenia Fernández, que celebra la buena campaña pese a la crisis, la inflación y todos los malos presagios económicos. "Está claro que, pese a todo, la gente quiere salir", defiende la edil, que destaca el impulso de las viviendas y pisos vacacionales en la capital del concejo. "Hay cancelaciones, pero enseguida vuelven a ocuparse", abunda.

Este periódico sondeó los principales establecimientos hosteleros de la villa. En todos hay algo en común, ninguno baja del 80 por ciento de ocupación y la mayoría roza el 100 por ciento. Y todo ello, sin tener en cuenta las reservas de última hora que son muy habituales en este tipo de destinos. "Aspiramos a colgar el cartel de ‘completo’, visto como se desarrolla este verano", afirmó un hotelero. Otro destacó que "ya huvo un mayo bueno con visitantes de la Meseta". Y un tercero remarcó que este verano "comenzó en junio", destacando así la afluencia de visitantes durante el primer mes del estío, algo no muy habitual en Gozón ya que los visitantes, por norma general, suelen ocupar plazas hoteleras entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Sobre la última quincena de mes, hay opiniones diversas entre los hoteleros. Algunos prevén que la cifra de visitantes descienda y otros ya tienen reservadas un número considerable de habitaciones.

Así las cosas, Luanco se confirma como una capital turística de primer orden, con las calles llenas y ambiente en los negocios, algo que ayuda a paliar la situación económica y las penurias pasadas por el sector en lo peor del covid.