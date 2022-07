Los organizadores del Celsius ya piensan en alargarlo un día más

"Me encanta Avilés, pero me encanta más cuando está el Celsius", sentencia Jorge Iván Argiz, uno de los tres directores del festival Celsius 232 –los otros dos son Cristina Macía y Diego García Cruz–, el encuentro con la literatura fantástica, la ciencia ficción y el terror que se despidió este sábado más vivo que nunc y con ganas de crecer: una jornada más.

"No sé si fue el mejor; guardo cierto cariño al que hicimos el año de la pandemia", reconoce Argiz con modestia. No da números –nunca los da–, pero admite que "los llenazos" han sido muchos, que las terrazas de los bares del entorno del Celsius no tenían sitio y que los hoteles "hacía días que estaban ocupados". La venta de menús de algunos restaurantes cercanos se han incrementado "un veinte por ciento" gracias al hambre de los aficionados a la fantasía. Los libreros han vendido "todo lo que está escrito y mucho más".

Y todo esto es lo que lleva a Argiz a admitir que él y sus compañeros de organización quieren crecer. Empezaron el martes pasado y enfocaron todo seguido hasta el sábado. El crecimiento debería ir, por lo tanto, al lunes y eso es así porque el domingo es el día en que los lectores aprovechan para viajar de vuelta a sus casas. La necesidad de la jornada de más viene dada por la incorporación de dos secciones "que han venido para quedarse". Una es la "Noche de teatro" –la inauguró con éxito este viernes pasado Alba Quintas Garciandia– y la colaboración con la Sociedad Tolkien, en esta ocasión, con Luis Miguel Muñoz. "El día da para lo que da, pero las ideas que tenemos sobrepasan esas horas", confiesa. Lo que pasa es que el presupuesto para materializar todos los proyectos "es muy ajustado, aunque hemos logrado que dé la sensación de que no es así", bromea.

El festival Celsius 232 es de Avilés, "pero nació con las metas más lejanas posibles". Así que no renuncian a conseguir traer a Stephen King. Y es normal: por Avilés han paseado estos últimos años George R. R. Martin, Robert J. Sawyer, Patrick Rothfuss, David Simon... y hasta Joe Hill, el hijo de King.

El Celsius tiene repercusión mediática "aquí, en Asturias, como no podía ser de otra manera, pero también fuera". Y señala, por ejemplo, México.

El secreto del Celsius 232 está en que permite la cercanía entre los autores y sus lectores. ND Stevenson, uno de los dibujantes más importantes del momento –es el creador de la serie "She-ra y las princesas del poder"–, volverá el año que viene. "Se asombraba de que ahora mismo esté el festival de cómic más importante del mundo –la Comic-con de San Diego– y que en Avilés estuvieran él, Chris Claremont, John Wagner –el creador del Juez Dredd– y Charles Vess".