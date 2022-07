25 años de celtismo en Avilés

La exposición de los veinticinco años de historia del festival Intercélticu de Avilés –en el palacio de Valdecarzana– la abrieron las cantadeiras de "Airiños de Fene" a ritmo de "Ronda de Liñares" y de "Maneo de Imende". Y así, con esta sorpresa musical, el director de Esbardu y del Intercélticu, Juan Casas, tomó la palabra. "Estos veinticinco años de plata, a nosotros nos saben a oro", reconoció tras hacer un recorrido por los carteles que resumen un carrera de altibajos que tuvo "sus mejores momentos" –lo recordó Casas– cuando Juan José Fernández fue concejal de Cultura. "Nos llegaron a reconocer como el segundo festival intercéltico de Europa", señaló. "Luego vinieron los años de la crisis", añadió Casas. En todo caso, agradeció infinito la implicación del Ayuntamiento de Avilés en la fiesta que se desarrolla estos días en La Exposición.

Han sido cuatro los artistas responsables de los carteles. El primero, Luis Taboada. "Somos amigos de infancia Juan y yo. Me pidió que hiciera un cartel y como no sé decir que no, me puse a ello", contó. Así estuvo once años. El décimo segundo lo hizo Miguel Solís Santos. El décimo tercero, otra vez, Taboada. Víctor González se encargó de los que fueron del número 14 al 19. Y, desde entonces y hasta ahora, de Samuel Armas.