El PP de Castrillón tilda de "deficiente" la gestión de los recursos turísticos locales

El chiringuito de la playa de Munielles aún permanece cerrado, la oficina de turismo de Salinas todavía no ha abierto sus puertas al público y la de Piedras Blancas abrió la semana pasada. Estas sirven al PP de Castrillón para denunciar la "deficiente" política turística del Ayuntamiento de Castrillón "teniendo en cuenta que estamos en plena temporada estival" y que ya ha transcurrido un tercio del verano.

La portavoz del PP, Nuria González-Nuevo, entiende que la política turística nada tiene que ver con la promoción de los principales atractivos del concejo en las ferias, ni tampoco con que ondeen banderas azules en las playas y senderos "pero sí con aspectos básicos y fundamentales, que son competencia municipal y están desatendidos". La edil popular destaca la tardanza a la hora de adjudicar la gestión de los chiringuitos playeros. Se refiere al de Arnao, que fue adjudicado la pasada semana y después de abrir el concurso en dos ocasiones. Por el momento, ese local municipal sigue cerrado casi a finales del mes de julio, lo mismo que le ocurre al del arenal de Munielles. Eso impide, en este último caso, que se puedan utilizar los aseos "salvo que los abran los socorristas como está ocurriendo, y todo ello sin ser de su competencia".

González-Nuevo entiende que los concursos de adjudicación de estos chiringuitos deberían realizarse antes, en primavera, para así evitar que haya problemas como está ocurriendo este verano. "Lo que estamos pidiendo son recursos básicos, nada del otro mundo", señala la portavoz de los populares castrillonenses.

"También hubo retraso en la puesta en marcha de las visitas guiadas al Castillo de Gauzón, y la plantilla de socorristas está incompleta. Finalmente, el mantenimiento brilla por su ausencia en el entorno de algunas playas, como es el caso de las de Bahínas y La Llada. Se debe de mejorar la anticipación y la priorización de acciones y mejorar nuestra política turística, que afecta tanto a los visitantes como vecinos y comerciantes", destaca la concejala popular, que dice haber recibido quejas de no pocos usuarios de los arenales en las últimas semanas advirtiéndole de esos y otros problemas.

La portavoz del PP defiende que Salinas es el principal núcleo turístico del municipio. Por ello, no es capaz de comprender los motivos por los que la oficina de turismo permanece aún cerrada. "No hay nada que justifique que a mediados de julio estemos como estamos, la oficina de la capital del concejo abrió la semana pasada y la de Salinas, con un gran volumen de personas diario, aún no ha abierto pese a ser la zona más visitada del concejo y tener escuelas de surf,...", apuntó no sin antes remarcar que la ausencia de chiringuito en la playa de Arnao, por ejemplo, deriva negativamente en la afluencia de visitantes al arenal "y por extensión a todos los negocios del entorno".

Nuria González-Nuevo deja una reflexión sobre el impulso turístico que pretende dar el Ayuntamiento de Castrillón al concejo: "No estamos atendiendo siquiera los recursos que son propios, ¿a qué aspiramos entonces?"