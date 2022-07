Cambia y el PP exigen que la liquidación de la Fundación Metal vaya al pago de nóminas

Poder certificar que los 423.000 euros que le corresponde pagar al Ayuntamiento de Avilés para liquidar la Fundación Metal irá destinado al pago de las nóminas de la plantilla y de facturas de proveedores será fundamental para que la Corporación dé el visto bueno a una modificación de crédito para dar luz verde a este nuevo abono (Avilés ya aportó 200.000 euros en 2021 para pagar a los trabajadores afectados). Este es uno de los condicionantes que ponen Cambia Avilés (CA) y el Partido Popular (PP) para que la propuesta salga adelante en el próximo Pleno.

La confluencia exige al PSOE un acuerdo por escrito y ha solicitado a su equipo jurídico que estudie el encaje legal de esta propuesta. "Es incomprensible que sigamos tirando el dinero público mientras los trabajadores siguen sin cobrar las nóminas. Por esta razón, le hemos pedido al portavoz del PSOE, Manuel Campa, que se suscriba un acuerdo o cláusula por escrito que garantice que el fin de ese dinero irá destinado para el pago efectivo a los propios trabajadores. Esta petición ha sido atendida por el portavoz socialista que ha afirmado que ese extremo se puede hacer constar en el acuerdo y se comprometió a ello", explica la portavoz de CA, Sara Retuerto. Para la primera fuerza de la oposición avilesina, "la prioridad es que los trabajadores cobren cuanto antes porque la situación es insostenible" y "no tienen por qué pagar la mala gestión llevada a cabo por la Fundación Metal, que ha sido desastrosa y poco transparente".

Lo mismo defienden en el Partido Popular (PP), formación que lleva meses cuestionando la gestión de la entidad que se impulsó para formar a la cantera del metal asturiano y protestando porque "hay trabajadores a los que se les adeudan salarios desde hace más de un año". "No debe permitirse que esto se liquide cualquier forma. Queda aclarar qué ha pasado con todo el dinero público que ha entrado ahí, cómo ha sido su gestión. Hemos trasladado a Campa que debe garantizarse que el dinero sea única y exclusivamente para pagar el 100% de los salarios y facturas de proveedores. No debería salir otro euro del Ayuntamiento que no sea para asumir ese compromiso y se tiene que garantizar e que la modificación en el crédito sea para eso", expone la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.

Ciudadanos fue el único grupo de la oposición que votó a favor de la aportación extraordinaria de 200.000 euros el pasado diciembre pero en la formación han perdido la confianza en el Principado y el Ayuntamiento en todo este asunto. En la Junta, el partido apoyó la comisión de investigación que pidió sin éxito el PP. "Las aportaciones que se han hecho y las futuras que se barajan son muy onerosas para nuestras arcas municipales, casi el 8% de nuestro presupuestos de gastos ordinarios", remarca la edil de la formación naranja Carmen Pérez Soberón. Este grupo no concibe, además, la demanda interpuesta por la Fundación Metal a la compensación económica en acuerdo de rescisión del derecho de superficie por el edificio del parque empresarial: "Resulta surrealista que el Ayuntamiento de Avilés, que es parte de la fundación, se demande a sí mismo".

Vox ya adelanta que votará en contra de la modificación de créditos. "Esta es la segunda propuesta por parte del gobierno socialista de Avilés para que los avilesinos paguen sus desmanes y mala gestión. Recordemos que hace poco también se aportaron dos millones a la empresa de Aguas de Avilés que salieron de los ahorros de los impuestos de todos los avilesinos. Es un escándalo y una vergüenza y y exigimos explicaciones", zanja Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox.

Javier Vidal García, edil no adscrito, tiene ya clara su postura: "Salvo que antes del Pleno reciba explicaciones razonadas y razonables, yo no apoyaré la nueva aportación, al menos hasta que la Fundación Metal no retire su demanda judicial relacionada con la compra del edificio del parque científico tecnológico". Como informó este periódico, esa reclamación asciende a 1,6 millones.