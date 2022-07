"Todo pasa rápido cuando lo pasas bien"

Manuel España es el líder y vocalista de "La Guardia". El grupo actuará el próximo 5 de agosto en el festival "Luanco al mar", en una fiesta en recuerdo a los años ochenta y noventa y a la desaparecida discoteca "Valparaíso" que funcionó en esas décadas.

–La música ha cambiado la pandemia. ¿Cómo lo lleva ahora tras estos dos últimos años?

–Estamos muy bien, con muchos conciertos afortunadamente. Es más, es de los años en los que más bolos estamos haciendo, un verano superbonito. El año que viene tendremos canciones nuevas y material nuevo.

–Imagino que ahora tendrán más ganas.

–Después de haber visto todo lo que ha pasado en este tiempo, volver a reencontrarnos con la gente, sin mascarillas, sentir el calor humano... Es una emoción indescriptible, lo flipamos arriba en el escenario y eso se transmite al público.

–Es algo meritorio teniendo en cuenta que la banda cumple en 2022 cuatro décadas en la carretera.

–Cuarenta añitos ya, madre mía. Hacemos lo que nos gusta y el tiempo pasa muy rápido. Es como si empezáramos hace diez años, hacemos gira, hacemos un disco y después, otra vez gira. Es como la pescadilla que se muerde la cola y cuando miras atrás me da casi vértigo solo de pensarlo. Todo pasa muy rápido cuando lo pasas bien.

–¿Qué tal con el público asturiano?

–Vamos mucho por Asturias, y allí tenemos grandes amigos. El cariño de la gente es muy bonito, aparte del clima, el paisaje, la comida; o típico que se dice, pero es verdad. Y además, para este espectáculo vamos con más compañeros (Javier Ojeda, de "Danza Invisible", y Javier Andreu, de "La Frontera"). Va a ser muy bonito.

–Será un homenaje a la desaparecida discoteca Valparaíso que era un punto de encuentro en décadas pasadas...

–Será bonito ese reencuentro y hacerlo con ese espíritu de los 80, de los 90 y también del siglo XXI.

–¿"La Guardia" se autodefine como un grupo de los ochenta?

–No me encuentro muy cómodo con esa etiqueta, pero tampoco me molesta. Eso sí, se hizo buena música. Nosotros empezamos en 1982 a nivel andaluz y hasta siete años más tarde no alcanzamos el éxito. Formamos parte de esa década y los noventa fue una etapa muy bonita también. La etapa a la que le tengo más cariño es a partir del 2000 y poco, cuando hicimos el disco "Ahora", con nueva formación y producción de Carlos Goñi. Cada etapa tiene una importancia muy grande. Somos un grupo de carretera, o mejor dicho: somos una banda de pop rock de carretera.

–En Luanco, imagino que sonarán sus clásicos, "“Cuando brille el sol" y "Mil calles" que recuerdan a otros veranos.

–Es bonito, los singles son canciones que giraban mucho durante los veranos y las giras también suelen ser en esta época del año. Para la forma de componer, el verano es la estación más divertida y en la que todo el mundo está dispuesto a pasárselo bien y divertirse.

–Tras 40 años, la música y la industria ha cambiado mucho. ¿Cómo lo ve?

–A nivel de bandas hay muy buenos grupos jóvenes, pero no hay espacios en los que puedan promocionarse. Se echa en falta espacios televisivos y radiofónicos para promocionar a los grupos emergentes.

–El pop rock parece que ya no es tan importantes, ahora lo conquistan todo los ritmos latinos. ¿Qué le parece?

–Todo es cíclico, las cosas van rotando. También se han puesto de modas los tupés y el rollo vintage vuelve. Dentro de unos años veremos a ver quién recuerda las canciones de ahora. Es cierto que hay canciones de los ochenta, que han envejecido muy bien, se puede hablar de un repertorio inoxidable y ahora todo es más complicado. Ya lo comentamos, hay buenas bandas pero no suenan, ahora todo es reggaeton, trap y canciones de radio fórmula cerrada.