Pepe Hevia, organizador del Longboard: «Si no quieren el Festival en Salinas, iremos a otro sitio»

«Es intolerable. Si no quieren el Festival en Salinas, buscaremos otro sitio», señaló Pepe Hevia, organizador del Festival Longboard al hilo de la suspensión de una de las citas más esperada y multitudinarias del verano. Esta cita lúdica y deportiva es, además, fiesta de interés turístico regional desde 2017. «Llevábamos dos años sin hacerlo; este año optamos por un formato más pequeño con una versión simplificada. Y nada, dicen que supone un problema de seguridad para el municipio pese a haber presentado la misma documentación que en las diecinueve ediciones anteriores. No entiendo qué pasó este año, debimos hacerlo mal siempre...», añadió el que también fue concejal castrillonense la pasada década.

Y todo porque el festival Longboard de Salinas se cae del calendario estival. El certamen, con diecinueve ediciones a su espalda, no podrá celebrar este año su vigésimo aniversario. ¿La razón? El Ayuntamiento de Castrillón ha detectado "numerosas deficiencias" en la documentación presentada por la organización, sobre todo, en lo referente a la seguridad. Y niega los permisos.

Hevia quiso agradecer las «innumerables» muestras de apoyo recibidas desde que la suspensión del festival se hizo pública. «Todo lo que empieza tiene un final, y el del Longboard de Salinas ha llegado. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, no a última hora, no así, pero no pudo ser. Puede que nos lo mereciéramos», señaló el organizador en un escrito remitido a este periódico en el que muestra su orgullo de haber sacado adelante durante 19 años al un festival exitoso y multitudinario.

«En Salinas han estado todos los primeras espadas del surf, esos que antes solo veíamos en las revistas; hemos tenido conciertos muy chulos, siempre gratuitos; hemos conseguido petar el pueblo, que tanta falta le hace; y en general crear la marca Salinas como destino surf de calidad», apunta Hevia, que pensaba optar a la declaración de fiesta de interés turístico nacional el próximo año y continuar con el Campeonato de España de surf en Castrillón «teniendo en cuenta que no era fácil competir con otras ciudades».

«Este año, el campeonato tocaría en Las Palmas, pero lo tenemos aquí», apostilló. «No va a poder ser, morimos por un problema burocrático. Puede ser, pero no sobrevives tanto tiempo haciendo las cosas mal», señala el organizador del Longboard, que admite que la suspensión del festival le ha dolido. «El golpe de desmontar (las carpas y alguna que otra infraestructura más) cuando ya veías otra edición maravillosa en marcha ha sido durísimo, lo que toca es buscar otro sitio donde montar nuestro ‘circo’; y si no, para casa. Salinas, han sido 19 años irrepetibles. Hasta siempre», concluye Hevia.

Sí habrá Campeonato de España de surf

Lo que sí se ha conseguido salvar es la celebración del Campeonato de España de surf, desde el viernes al domingo, que ahora estará directamente organizado por la federación española de la especialidad tras un cambio urgente a la hora de solicitar los pertinente permisos y seguros. El campeonato comenzará el viernes a las 10.00 horas y tendrá tres categorías: máster, open y junior. Lo que no ha pasado el filtro son las pruebas internacionales, que dependían del Longboard; tampoco los food trucks, el mercadillo y los conciertos, entre otras actividades.

El Ayuntamiento instó la pasada semana a la organización a corregir las deficiencias halladas en la documentación por "generar situaciones de riesgo para las personas y bienes e incumplir la normativa aplicable en materia de seguridad". La presentación de la última memoria técnica, en la que tendrían que haber estado resueltos estos problemas, tuvo lugar pasados 30 minutos de la medianoche del lunes al martes, y todo ello teniendo en cuenta que el festival debería comenzar hoy miércoles. "Después de agotar todos los plazos para solventar estas deficiencias, finalmente no se ha concedido la autorización al certamen al entenderse que no se puede llevar a cabo garantizando la seguridad a asistentes, trabajadores y trabajadoras y población de Salinas", destacan desde el Consistorio.

Una de las muchas "irregularidades" –explica una fuente municipal– se centra en el seguro de responsabilidad civil contratado, "que cubre los elementos a instalar en el paseo de la playa pero no hace referencia al resto de zonas". Además ese seguro "da cobertura a actividades para una asistencia de hasta 50 personas, una cifra muy inferior al aforo estimado por el festival, que ronda las 4.215 personas".

En la documentación aportada por la organización, según ha comunicado el Ayuntamiento, tampoco constan los medios de asistencia y emergencias necesarios. Sobre el personal de seguridad y el control de accesos, la dotación que figura en la memoria "está formada por seis vigilantes que tendrían que estar operativos en las horas de funcionamiento de todas las áreas del festival, aproximadamente desde el mediodía hasta la medianoche". En el contrato de seguridad aportado, firmado con la empresa Astur-Control, "no se garantiza la presencia de los seis vigilantes durante la franja horaria de simultaneidad de actividades, llegando a prever que solo dos de ellos estuvieran operativos en algunos momentos".

En cuanto a la instalación del suministro eléctrico, el proyecto fue presentado el 25 de julio y "no se corresponde con la memoria del día 16, en la que figura un grupo electrógeno para el escenario principal, instalación que no cuenta con certificado propio y que tendría que haber sido recogida en el proyecto eléctrico, en el que se preveía realizar una acometida desde la calle Pablo Laloux".

En el entorno reservado para las food trucks y el escenario también se hallaron "irregularidades técnicas". El Ayuntamiento, con la memoria en la mano, defiende que se preveía la instalación de una carpa de 30 por 15 metros mientras la organización "estaba instalando dos y ninguna se correspondía con las dimensiones descritas en la documentación". Y hay más, en la memoria figura un escenario en Pablo Laloux situado en una zona de afectación de Costas y sin autorización. También se preveía en ese tramo la instalación de dos sidrerías para las que no se aportó documentación.

La solicitud presentada en el Consistorio para el uso de espacios públicos también choca con la "instalación de tres carpas que aparentemente iban a tener usos hosteleros" y tampoco figuran en la memoria técnica. "Como ejemplo de otras deficiencias menores, la documentación técnica de una carpa hexagonal de 15,5 metros de diámetro y 6 metros de altura que se iba a levantar en este área fue presentada en alemán, siendo solo una de las que se presentó en idiomas no oficiales", explican fuentes municipales, que insisten en que "a pesar del trabajo desarrollado durante los últimos días para evitar la suspensión del festival", el informe emitido por la oficina técnica sobre la memoria vuelve a ser desfavorable, al considerar que el certamen "no reúne los requisitos legales y condiciones técnicas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y protección de personas y bienes y, en particular, de los participantes y del público asistente".