Avilés sopesa bonificar las instalaciones fotovoltaicas tras una propuesta vecinal

El Ayuntamiento de Avilés estudia la posibilidad de bonificar las instalaciones fotovoltaicas. El departamento de gestión presupuestaria está analizando la posibilidad de cambiar la ordenanza fiscal para introducir bonificaciones o exenciones en tasas e impuestos para estos dispositivos, una propuesta presentada por un particular a la norma en ciernes que regulará en el municipio la instalación de paneles fotovoltaicos o solares, que abordarán mañana el gobierno y la oposición en la comisión de Urbanismo.

En la fase de consulta pública presentaron sugerencias, además de un particular, una empresa de reformas y Javier Fernández Font, delegado en Asturias de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). La empresa propuso que se permitan estructuras dinámicas y móviles en contraventanas, puerta, cubretendales (no solo en cubierta), que siempre se requiera una proyecto previo (y no sea suficiente una declaración responsable) y que se considere la estructura soporte para paneles solares en fachadas. Fernández Font incidió en que los paneles no suponen un impacto visual negativo y que no deben ocultarse, sino mostrarse para fomentar las energías limpias, y apeló a la Guía de orientaciones a los municipios para el fomento del autoconsumo.

La administración local sostiene que la ordenanza ya contempla la posibilidad de efectuar la instalación de paneles en fachadas y otras situaciones diferentes de las cubiertas. Y si bien la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo ya está regulada por el Principado por medio de declaraciones responsables y de licencias para determinados casos, la norma avilesina prevé la necesidad de que, en todo caso, la documentación técnica en que se basen las solicitudes esté siempre redactada por un técnico competente. En cuanto a la propuesta de Font, en el Ayuntamiento argumentan que se ha tenido en cuenta esa Guía de orientaciones.