Iván López: "Nadie quiere otro Madrid Arena, no se garantizaba la seguridad"

"La suspensión del Longboard es muy dura para mí y para el Ayuntamiento, es un festival que lleva casi veinte años, con arraigo y que tiene efectos en la economía municipal, por eso la decisión no es baladí; los informes son claros y contundentes, soy consciente de los ataques en redes y que la ciudadanía quiere este festival, pero no se puede realizar así porque pondría en riesgo a la gente". La frase es de la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), que explicó ayer en rueda de prensa las razones que han llevado a la polémica suspensión del festival, sustentada en informes técnicos, junto a cuatro miembros del gobierno tripartito (la concejala de Turismo, Mar González (IU); el de Deportes, Roberto Santiago (IU); el de Obras y portavoz del PSOE, Iván López, y la edil de Igualdad, Eva Menéndez, de Podemos).

López tomó la palabra y para reforzar las palabras de la Regidora remarcó: "No se garantiza la seguridad de los ciudadanos, nadie quiere otro Madrid Arena". El gobierno tripartito escenificó unidad y un apoyo firme a los informes técnicos pese a la dureza de la decisión que acarrean, porque optar por la suspensión "no fue fácil y se intentó evitar hasta el final, pero no se pudo lograr".

Triguero indicó que la primera solicitud de los organizadores del Longboard para este año llegó el 3 de mayo. Y dos días después, el Ayuntamiento pidió subsanar los primeros errores. "Hasta el 19 de julio fueron incorporando documentación, y en esa fecha el festival tiembla: carece de la documentación pertinente y del seguro de responsabilidad civil. Hubo un informe desfavorable por escrito, les avisamos para solucionar esa situación y el pasado viernes hubo una reunión urgente de concejales y técnicos para salvar el festival", detalló la Alcaldesa, para explicar a continuación la intensa labor en los días sucesivos.

"El lunes a las 11.00 terminan de entregar la documentación y a las 11.30 hay otra reunión técnica, queda subsanar la responsabilidad civil y a las 00.30 llegan los documentos finales, que fueron revisados a primera hora de la mañana del martes", continuó Triguero tras enumerar que "existían proyectos sin visar por Industria, elementos nuevos que no figuraban en la memoria técnica, problemas eléctricos... eran cuestiones subsanables", abundó Yasmina Triguero, que pidió "más rigor".

Los técnicos de Valencia contratados por la organización para desatascar el trámite burocrático llegaron el domingo a Castrillón. "Les esperamos para poder tomar una decisión, pero al final no se garantizaba la seguridad del festival", abundó Iván López. "Se tomó la decisión muy a nuestro pesar, esto nos genera dolor y hoy es un mal día; pero tenemos que tomar decisiones como gobierno que respondan al interés general y evidentemente, no ha sido fácil", reiteró la Alcaldesa, que reconoció que la documentación presentada en los diecinueve ediciones anteriores "no es la misma pero sí semejante", en lo referente al escenario y las food trucks, por ejemplo. El gobierno local también insistió en que existía documentación que "no cuadraba" con la memoria técnica en cuanto a los puntos de instalación eléctrica, entre otros detalles.

La concejala de Turismo, Mar González, indicó que tanto ella como el concejal de Deportes, Roberto Santiago, mantuvieron varias reuniones informales con la organización y que mostraron el apoyo del Ayuntamiento al desarrollo de esta iniciativa lúdica y deportiva. Pese a que los promotores del Longboard "dan por muerto" el festival, el Ayuntamiento no lo da por perdido. "Este festival es consustancial a la historia deportiva del concejo y ha generado un brutal impacto turístico", señalaron los ediles.

A la rueda de prensa asistieron miembros de una empresa tinerfeña que iba a organizar una prueba deportiva en el Longboard. Jorge Fernández, su portavoz, indicó que lo ocurrido "deja una imagen horrible" pues tanto la organización como el Ayuntamiento "lo han dejado todo para última hora y solo quieren salvar el culo". "Solo veo dejadez", señaló Fernández, tras analizar los errores burocráticos mencionados durante la comparecencia del gobierno y confirmar "que eran subsanables".

Y ante la pregunta a Triguero sobre su posible presencia en Salinas tras la decisión municipal de suspender el Longboard, espetó: "No me voy a esconder en una cueva. Salinas tiene aspectos muy positivos, Este año habrá prueba deportiva, que es fundamental".