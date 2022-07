El organizador del Longboard pide daños y perjuicios: "He perdido 200.000 euros"

Pepe Hevia no se quedará de brazos cruzados ante la suspensión del festival Longboard de Salinas. Es más, el organizador de la cita deportiva y lúdica más importante del verano en Castrillón dice que no dudará en iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra el Ayuntamiento. "Tenemos que tomar acciones legales, hubo un quebranto el último día; si nos lo dicen dos semanas antes, cerramos y ya está, pero ya habíamos pagado a todo el mundo, y eso sí, hay que analizar todos los expedientes de todos los años para ver si tenían los mismos defectos", señaló el organizador del festival, arropado por amigos y defensores del Longboard ante un mural que anunciaba la actividad de este año y en la misma plaza, en pleno paseo marítimo de Salinas, donde surgió esa innovadora idea que puso a esta localidad costera en el mapa del surf internacional. Por el momento, Hevia afirma que ha perdido unos 200.000 euros invertidos en el programa de actividades de este año.

El organizador del Longboard entiende que el festival "siempre salió adelante a pesar del Ayuntamiento, nunca ‘gracias al Ayuntamiento’". Es más, declaró: "Todos los años había informes negativos, pero no se atrevían a tirarlo para atrás". La falta de documentación, la burocracia que rodea al festival, es la causa que aduce el gobierno local para su suspensión. Hevia señaló ayer que la última edición del festival, la de 2019 "ya fue un infierno" y lo explicó: "Había un volumen tan grande de documentación para un Ayuntamiento tan pequeño que no podían asumirlo; entonces, tienen miedo a que pase algo y esa responsabilidad no la pueden asumir. Ese año hasta llegamos a asfaltar un camino, si no lo hacíamos no nos daban la licencia. Dije entonces que no lo volvería a organizar".

El festival de 2019 se desarrolló sin problemas y fue el último, ya que los dos próximos años la pandemia lo impidió. El equipo de Pepe Hevia quiso retomar la actividad en 2022, optó por un formato más pequeño y presentó "la misma documentación que en ediciones anteriores". "Es más, podría ser un corta y pega de otras ediciones, siempre es igual y además no cambió ningún tipo de normativa", incidió el organizador, que hace años ya decidió quitar de la programación "todo lo conflictivo".

Hevia insistió en que para evitar problemas con esa documentación, su equipo decidió "profesionalizarse" y contar con técnicos expertos de Valencia "que se han encargado, por ejemplo, de Las Fallas". El resultado no fue el deseado y se puso fin a un festival declarado fiesta de interés turístico regional en 2017. "Nuestro equipo estuvo el lunes entero en el Ayuntamiento para ver qué más había que solucionar, con subsanaciones de subsanaciones", remarcó Hevia que tiene claro que el Longboard ha muerto y será "imposible resucitarlo" para próximos veranos. "Nos echaron, es todo muy frustrante porque todo esto no se consigue de golpe, luchamos contra viento y marea, pero burocráticamente debemos ser muy malos, ayer –por anteayer– explotó una bomba tal que hizo saltar todo por los aires porque a partir de ahora, a mí nadie me va a hacer caso, los sponsors han desaparecido, hay un montón de surferos de todo el mundo que iban a venir y ahora tienen cara de conejo porque no entienden que pasó, surfistas que vinieron de Brasil en avión... Y esa bomba una vez que explota no la puedes parar, ¿cómo consigues que esa gente vuelva? El Ayuntamiento no midió las consecuencias", manifestó Hevia, que afirma que el festival contaba con varios seguros "uno por cada actividad" y que la póliza para 50 personas a la que hizo mención el Ayuntamiento, "se refería a los competidores", a las pruebas deportivas.

Hace mes y medio, continúa Hevia, "la oficina técnica municipal nos comunicó que la documentación iba peor que nunca". "Si en ese momento hubiéramos cerrado, sería otra cosa, pero lo que no se puede hacer es suspender a última hora; ahora ha generado un daño irreparable porque ya estaba todo encargado; es más, no empezaríamos a montar si no estuvieran las calles cortadas como estaban", apuntó el organizador, que insistió además en que el Ayuntamiento "no tenía ningún interés en sacar el festival adelante, si hubiera sido lo contrario, trabajaríamos codo con codo". Y es que Hevia denuncia que ha sufrido no pocas trabas en estos últimos meses. "Faltando un mes para el inicio, los técnicos querían hasta cambiar la ubicación habitual, la de siempre, en el Gauzón IV que es donde estuvo los diecinueve años anteriores", apuntó el que fuera concejal castrillonense en la pasada década y que observa una "gran disparidad de criterios, un choque de trenes, entre políticos y técnicos".

Y entre tanto, Pepe Hevia insiste en que el Ayuntamiento debería haberle dejado cancelar el evento "si la documentación no cuadraba". "Si la oficina técnica no ayuda, no me canceles el día antes", indicó el organizador, que dice haber recibido cinco ofertas de otras tantas ciudades para organizar el Longboard.