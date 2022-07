Zorion Eguileor, cabeza de cartel de "Mazías. La poesía mata", mejor actor en Montreal

El actor vasco Zorion Eguileor, el cabeza de cartel de la producción avilesina "El español más desgraciado amante: Mazías. La poesía mata", que se representa en Avilés el próximo día 20 tras su paso por el festival de Almagro, es una verdadera estrella de la interpretación. Acaba de recibir el premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Festival Internacional de Cine de Fantasía de Montreal, en Canadá. Es el protagonista de "Viejos", de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. La organización del certamen quebequés considera que su trabajo mereció galardón "por su descripción implacable y visceral de la brutal pérdida de dignidad".

"No sabía siquiera que competíamos en esa categoría", explicó el actor al otro lado del teléfono. Y es que, en principio, había acudido a Montreal al estreno mundial de su penúltima película. "Fue un viaje de esos relámpago: fui y, al día siguiente, volví", confiesa el también protagonista de "El hoyo", uno de los títulos de terror más absorbentes de los últimos meses (éxito en Netflix en todo el mundo). El Festival Internacional de Cine Fantasía de Montreal es, en su género, el más destacado en Norteamérica. Allí, por ejemplo, estrenó Quentin Tarantino "Malditos Bastardos".

Eguileor es uno de los más veteranos actores de la escena española. Comenzó como comparsa de la compañía de Cayetano Luca de Tena. Estuvo en "Akelarre", la compañía independiente que dirigió Luis Iturri. Se sumó a "Mazías" por las razones que explicó recientemente en estas mismas páginas: "Hace unos años, en el Galileo de Madrid coincido con Ángel García Suárez, el director de ‘Mazías’. Me llamó hace poco y me dijo: ‘Ya sé que estás muy ocupado y me vas a decir que no’. Y sí que estoy ocupado: una serie de televisión, la precuela de ‘El hoyo’... Me dijo que era ‘una cosita pequeña’ y le respondí: ‘No me calientes, que digo que sí’". Y dijo que sí, sobre todo, "por volver a la escena y hacerlo con actores como Nuria Gallardo y los jóvenes asturianos".