Las Arobias supera 107 días al año la cifra media de polución, la mitad que en 2004

La contaminación en la comarca se mide en cinco estaciones o puntos de muestreo: en Las Arobias, Llaranes, Llano Ponte y en la plaza del Guitarra, ubicadas en Avilés, y en Salinas, Castrillón. A lo largo de 2021 todas ellas presentaron concentraciones para los contaminantes medidos inferiores a los valores límites establecidos, a excepción de la de Matadero, en las inmediaciones del puerto, donde las partículas de tamaño inferior a 10 micras (PM10) superaron máximos diarios, según el análisis del Principado, menos crítico que el que realizan los ecologistas.

El dato positivo: aunque lejos de un aire limpio, las cifras son menos negras que hace unos años. De la comparativa 2004-2021 se extrae que hace 18 años se superaba la contaminación por nanopartículas en las Arobias 241 días al año; en 2021, 107, un 55% menos.

De acuerdo al informe emitido por la consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, si se analiza el periodo 2004-2021 se observa que, año tras año, en la estación denominada Matadero se han registrado más de 35 superaciones anuales del valor límite de la concentración media diaria de PM10 (50 migramos por metro cúbico).

Dicha situación, precisan, fue generalizada en el área hasta 2010, año a partir del que, en el resto de estaciones, se dejaron de obtener valores medios por encima del límite establecido por la normativa. Análogamente ocurre con el valor medio anual de PM10, que desde 2010 en adelante se sitúa por encima del límite establecido por la normativa (40 microgramos por metro cúbico) en la citada estación hasta 2017 y en 2021.

Esto se debe a que la estación de Las Arobias no se incluyó en los informes de evaluación de calidad del aire de 2018 y 2019, pese a registrar superaciones también estos años, por considerar el Principado de Asturias que la estación no cumplía con los criterios de implantación. Su ubicación, defienden desde el Gobierno regional, no es adecuada para la evaluación de la calidad del aire ya que está situada en un área industrial, alejada de las áreas residenciales, y que su proximidad al foco de emisión difusa de partículas existentes en el muelle nueve de Raíces provoca que esté midiendo un microambiente.

La Comisión Europea reiteró en 2021 a la dirección general de Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica –con advertencia de sanciones– la obligación de mantener en su lugar los puntos de muestreo que hayan superado el valor límite de partículas menores de diez microgramos (PM 10) durante los tres últimos años.

Ahora el objetivo es lograr un aire limpio en las proximidades de la ITV. El Gobierno regional ha decidido adoptar medidas correctoras urgentes en las Arobias: un plan de acción a corto plazo –hasta 2023– para reducir, precisamente, los niveles de contaminación en la margen izquierda de la ría, como adelantó este diario.

El nuevo plan de choque contra los malos humos en la margen izquierda de la ría avilesina, incorpora una veintena de medidas, entre las que destaca la intensificación de la limpieza de los viales internos y los accesos al puerto, la instalación de pantallas artificiales, de sistemas de cubrición y de cerramientos en zonas de almacenamiento y descarga de graneles, así como mejoras en los medios de estiba y desestiba. La estimación presupuestaria de todas asciende a 5 millones de euros. Respecto al informe sobre la calidad del aire de Asturias en 2021, los ecologistas acusan al Gobierno regional de "maquillar los datos" por partículas de menos de diez micras (PM10) de la comarca y defienden que no solo la estación de Matadero superó ese año los valores límites establecidos: también la de Trasona.

Un equipo medirá de forma parelala valores en el matadero

La estación del matadero está en suelo industrial: se trata de un recinto cerrado en la margen izquierda de la ría donde se encuentran las instalaciones de la ITV de Avilés. La parcela linda con una carretera con intenso tráfico pesado y en el entorno del punto de muestreo se desarrollan actividades de movimiento de graneles sólidos y almacenamiento.

Así, pues, para saber los valores exactos en las Arobias, el nuevo plan de choque del Principado recoge realizar una campaña de medición en la ITV, en una ubicación opuesta a la de la actual estación, "a fin de contrastar la diferencia de datos registrada en una ubicación próxima dentro de la propia instalación industrial". Esta medida ya iniciada se prolongará durante los próximos 18 meses.