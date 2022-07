Set, partido y culín en Luanco

Tommy Robredo, Pablo Carreño y Feliciano López son tenistas profesionales y como tal, con la raqueta, se desenvuelven a la perfección, bien sea en tierra batida o sobre la arena de la playa de La Ribera de Luanco, donde estos días juegan el torneo Herrero Brigantina "Memorial Manolo Galé" patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Eso sí, a la hora de echar unos culinos de sidra reconocen que no es lo suyo: "No se nos da bien, falta práctica". Eso sí, no dudaron en intentarlo aunque López fuera el que sujetara el vaso y Robredo el encargado de verter el líquido desde la botella. Carreño, como asturiano que es, lo intentó por sí solo. El lituano Edas Butvilas también echó un culete aunque quizá algo más lleno de lo habitual. Estos cuatro tenistas junto a Miguel Avendaño, Gerard Planelles y Pavel Petrov participaron ayer en la tradicional comida del torneo, en un conocido restaurante gozoniego. Eso sí, antes hubo tiempo para charlar con aficionnados, firmar autógrafos y hacerse unas cuantas fotos. Mientras en otra mesa, el extenista Pato Clavet estaba con sus dos hermanas (Paloma y Tota) y su hijo Alejandro. Quiso acercarse una semana a Luanco para "pasar unos días y, de paso, ver el tenis".

Todos los deportistas desearon larga vida al tenis-playa y más aún después de sus nueve años de parón. Tras probar suerte con la sidra, degustaron un menú preparado por Sergio Viña en el que de entrante disfrutaron de un pastel marinero a base de mejillón y almejas, entre otros mariscos, pulpo del cabo Peñas, calamar de potera "de temporada" y el plato estrella, arroz con bugre. Todo para coger fuerzas para los partidos de la noche en La Ribera.