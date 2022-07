Irlanda marca el ritmo de los paísesceltas

Un banjo, un acordeón y una flauta travesera, pusieron banda sonora al grupo irlandés "Scoil Rince Cualann", quienes inauguraron el desfile triunfal de los países celtas, ayer, en el marco del festival Intercéltico, desde la calle La Cámara hasta plaza de España. "El morado es el color representativo del baile tradicional irlandés. Para esta ocasión hemos querido dar visibilidad a los dos estilos de traje: el tradicional y el moderno", explicaba Muireann Duff, integrante de 20 años que portaba el modelo tradicional confeccionado en una sola pieza y con falda de vuelo. "The Maid behind the bar" era la melodía que interpretaban los músicos irlandeses mientras las chicas se acompasaban durante el aclamado baile. "Es una pasada la sincronía. Son muy habilidosas con las piernas y lo hacen muy bien. Siempre me ha gustado la cultura irlandesa y verlo en directo es un verdadero regalo. Además, los trajes que llevan están de diez", expresaba Dunia Arras, de 21 años que se desplazó desde Gijón para acompañar a su amiga ovetense Paula López. Ambas se enteraron por televisión de la celebración de este desfile: "Ojalá se hicieran estos eventos en Oviedo, la capital necesita llenarse con música celta, igual que hace Avilés", declaró López. Entre los favoritos del público se encontraba "Strathaven Pipe Band" provenientes de Escocia, con sus faldas y gaitas maravillaron a los entusiastas por la cultura celta: "Nos fascinan los escoceses. Hemos venido desde Oviedo, tan solo para verles y escucharles tocar. Hubiéramos deseado una participación superior, con mayor número de grupos. No obstante, nos encanta el ambiente. Oviedo tiene que empaparse de esto", confesó el matrimonio de Julián Matilla y Rosa Sánchez.

Desde "Lume de Biqueria", grupo representativo de Galicia, confesaban que el Intercéltico ha sido el festival más grande que han hecho antes de la pandemia, "y es el primero que hacemos tras la vuelta," anunció Estefanía Prada en señal de agradecimiento.