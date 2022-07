Turistas en sagrado

Neyo Rodríguez, el párroco de Sabugo, lo ha visto muchas veces este verano: “"Los turistas que se quedan después de misa si suena el órgano", cuenta. Y si suena de más es porque José María Martínez, su organista titular, tiene que estudiar. "O sólo me apetece seguir tocando", admite el intérprete. Y así es que el instrumento que colocó el maestro organero Federico Acitores en el coro de la iglesia nueva del tradicional barrio de pescadores se ha convertido en atractivo turístico de Avilés. "Tiran fotos, agradecen el concierto", confirma Rodríguez.

Su construcción fue impulsada por la fundación Avilés Conquista Musical, una entidad que salió del Rotary Club de Avilés. La iniciativa había llegado al colectivo de la mano del Conservatorio de Avilés. Fue una realidad cuando la fundación María Cristina Masaveu se sumó en 2010 al proyecto que había echado a andar cuatro años antes. Naji Hakin, el organista titular de la Iglesia de la Santísima Trinidad de París, fue el encargado de ofrecer el primer concierto en el templo neogótico en las agendas de los turistas que pasan el verano en Avilés.

El mayor atractivo de la iglesia de San Nicolás de Bari está en el claustro abierto de par en par. "Los visitantes que lo descubren se sorprenden de que una joya como esta se encuentre en pleno centro de la ciudad", reconoce Alfonso López Menéndez, el párroco de la iglesia principal de la villa. "Dejamos entrar con mascotas y te encuentras familias que recorren el claustro sabiendo qué tenemos en la iglesia porque instalamos unas etiquetas explicativas. Los turistas lo agradecen", añade el sacerdote que estos días se encuentra en viaje de peregrinación por Centroeuropa con destino final a Budapest, en Hungría.

Otro de los templos con más atractivo turístico del concejo es la de la de Llaranes. "Los visitantes, que son muchos, vienen sobre todo con el Centro de Estudios Alfoz de Gauzón", cuenta Segundo Fernández, el párroco de la iglesia del poblado que nació a la sombra de la antigua Ensidesa. "Son ellos los que traen los grupos de visitantes", reconoce el titular de Santa Bárbara. "Quizás el horario que tenemos no es el mejor para que vengan visitantes por su cuenta", apostilla el párroco. La iglesia de Llaranes la levantaron los arquitectos Juan Antonio Cárdenas y Francisco Goicoechea; es un templo que cuenta con las pinturas murales de Javier Clavo, uno de los artistas del Movimiento Moderno más sobresalientes.

"Empezamos a organizar visitas guiadas tanto al poblado como a la iglesia en 2012", cuenta Rubén Domínguez, el presidente del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón. De entonces a acá cerca de siete mil personas han conocido los tesoros que oculta el barrio obrero avilesino, uno de los ejemplos más preclaros de aquello que se vino en llamar "paternalismo empresarial" (la empresa al cuidado de la paz del hogar). "La última vez que guiamos a un grupo abierto fue cuando la Noche Blanca. Editamos un folleto sobre la historia del barrio en 2017 y en 2020 sacamos la segunda edición", cuenta Domínguez.

La restauración de los murales de la iglesia de Villalegre también se ha convertido en uno de los atractivos del turismo religioso en la comarca. "Este domingo pasado, por ejemplo, escucharon misa más de veinte personas que no eran de la parroquia. Después, al terminar, me acribillaron a preguntas sobre quién era Espolita y qué significaba tal escudo o tal imagen”, cuenta José Juan Hernández, el párroco de Cristo Rey. El otro atractivo turístico del barrio es la ermita de La Luz, la de la patrona de Avilés. "Está abierta todos los días de diez a ocho de la tarde. No subo siempre, pero cuando lo hago siempre encuentro a alguien rezando, poniendo una vela, contemplando las vistas", apunta Hernández Déniz. "Villalegre, el propio barrio, es un atractivo en sí mismo, pero también las pinturas de la iglesia, lo que cuelgo en las redes sociales. Me lo cuentan los que vienen", concluye el sacerdote.